Alimenti | Assobibe | in 10 anni -20% di zucchero nelle bibite analcoliche

(Di sabato 21 aprile 2018) Più attenzione al contenuto dibevandeda parte dei produttori italiani. Dal 2008 al 2016 le aziende hanno ridotto complessivamente del 22,5% le calorie immesse sul mercato, del 20% loimmesso al consumo (pari a 68.277 tonnellate) e aumentato del 41% la disponibilità di prodotti riformulati (a contenuto calorico ridotto o nullo). Sono i dati presentati oggi da, associazione di riferimento dei produttori, in occasione dell’incontro organizzato dal ministero della Salute ‘Dagli accordi sulla riformulazione dei prodotti alimentari, alla decade di azione 2016-2025 per la nutrizione: una strategia win win nell’interesse dei cittadini’. Gli obiettivi ottenuti, si legge in una nota, sono stati sottoscritti dall”industria italiana dei soft drink con il ministero della Saluteper migliorare le caratteristiche nutrizionali ...