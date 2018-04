Alcantara inventa un nuovo alfabeto

vanityfair

(Di sabato 21 aprile 2018) Sono dei divani, delle poltrone, dei separé, dei pouf, dei totem, degli oggetti dietro cui nascondersi e con cui giocare. Le grandi lettere della capsule collection «Initial» del designer Andrea Incontri perpossono essere vissute in tanti modi diversi: «Io immagino due C, una di fronte all’altra, per creare un cerchio di amici», ha spiegato Andrea Incontri, «Oppure immagino la N che separa un ambiente da un altro». È un, con cui giocare e divertirsi: «Unche camaleonticamente si trasforma in pezzi d’arredo che ispirano e stupiscono», dichiara Andrea Boragno, presidente e amministratore delegato del brand, «è l’incontro tra creatività e tecnologia, è emozione di infondere bellezza e funzionalità estrema. È sostenibilità dalla personalità multiforme che interpretata dai talenti creativi del mondo dell’arte, del design e della moda entra ...