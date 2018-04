Al via il lungo Weekend del 25 Aprile con tanti eventi da non perdere in Provincia di

Hamilton e l’aviazione : un volo lungo 100 anni : E’ stata fondata nel 1892 negli Stati Uniti, a Lancaster, in Pennsylvania e nonostante i suoi movimenti siano svizzeri, ancora oggi Hamilton è la perfetta rappresentazione di quel sogno americano per il quale, se lo si desidera veramente, tutto è possibile. E’ il 1918, quando i segnatempo Hamilton diventano i dispositivi di cronometraggio ufficiali per i primi servizi di posta aerea americana tra Washington D.C., Filadelfia e New ...

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A NAPOLI : DAL PORTO ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Compagnia dei Cammini : 10 piante utili lungo il viaggio a piedi : Il cammino a piedi può essere un’occasione per imparare a osservare e conoscere il mondo vegetale, per capire come distinguere le piante amiche da quelle che non lo sono. Si possono trovare erbe utili per curarsi, digerire, rilassarsi o riprendere energia, ma anche tante piante da cucinare lungo il viaggio o una volta giunti a casa. La Compagnia dei Cammini, associazione di turismo sostenibile dedita al cammino, ha stilato un decalogo ...

In bici lungo la via Claudia Augusta : il fascino dell'antica Roma rivive a pedali : Tra questi lo scrittore Alberto Fiorin, il 'viaggiatore in bicicletta' che da trent'anni utilizza le due ruote per conoscere il mondo, che ci ha raccontato il suo viaggio per scoprire il percorso ...

Lungomare di Napoli - via al piano anti-abusivi : 'Varchi d'accesso e pattuglie miste' : Varchi con telecamere e semafori per controllare i flussi veicolari e non solo; pattuglie miste vigili-ausiliari del traffico di Anm per frenare tracotanza e invasività dei parcheggiatori abusivi e la ...

Sparatoria in via Chiatamone : panico tra la folla sul lungomare : NAPOLI. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 21 a Napoli , in via Chiatamone a pochi passi dal lungomare Caracciolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di ...

Napoli - l'oltraggio di via Chiatamone : degrado e rifiuti alle spalle del lungomare : Clochard, spazzatura, puzza, sporcizia, un panorama violentato. A pochi passi dal lungomare liberato, quello con la vista più bella del mondo, una cartolina stracciata. alle spalle di via Caracciolo, negli angoli più esposti e al tempo stesso più impensabili, una distesa di sporcizia che si espone agli occhi e alle narici dei turisti, ...

Auto ribaltata in viale Pontelungo ad Albenga - FOTO E VIDEO - : Si è verificato alle ore 7,39 un incidente in viale Pontelungo ad Albenga. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo a bordo di un'Auto Hyundai nera ha perso il controllo del veicolo andando a ...

Catania : "viaggio nell'antica Roma lungo le vie dei saperi" : ... a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora ...

viabilità : cade albero lungo la via Cassia : Sono segnalati rallentamenti al Km 121+800 – Roma – Ancora inconvenienti per gli automobilisti che percorrono le principali arterie stradali del Lazio. Sulla strada regionale... L'articolo Viabilità: cade albero lungo la Via Cassia proviene da Roma Daily News.

Destinazione Marte - gli orti a gravità zero. Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. Lo speciale su SkyTG24 : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Orti a gravità zero… a Roma : così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’ - speciale su Sky : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Nazionale - l'Italia riparte per un lungo viaggio - traguardo : Europei 2020 : riparte la Nazionale. Per un lungo viaggio. traguardo: gli Europei 2020. A parte la nuova Nations League, tutta da scoprire, non ci sono purtroppo tappe intermedie. Sarà doloroso, in questa lunga ...