: Ma davvero sta arrivando Aida Nizar dalla Spagna? #GF15 - trash_italiano : Ma davvero sta arrivando Aida Nizar dalla Spagna? #GF15 - alexmanuel20189 : RT @Blue03208395: Io non vedo l'ora di vedere LUCIA BRAMIERI VS AIDA NIZAR. Già Lucia ci sta regalando perle di trash assurde,non oso imma… - UominiDonneNews : Grande Fratello 2018. Aida Nizar, chi è davvero nella vita!: -

(Di sabato 21 aprile 2018), chi è la vulcanica spagnola del Grande Fratello 2018? Scopriamo il passato di questa donna logorroica e impertinente! Non è ancora entratacasa del Grande Fratello, ma già la presenza dipreannuncia un’edizione bollente e fuori dagli schemi. Legata a doppio filo con Mediaset per un contenzioso legale con Telecinco, la concorrente spagnola ha un passato non indifferente alle spalle. Scopriamolo subito!prima puntata del Grande Fratello, come tutti abbiamo visto,non è potuta entrarecasa perché si era fatto troppo tardi e la D’Urso ha deciso di far chiudere la porta rossa. E’ stata molto discussa la reazione della vulcanica spagnola che è arrivata come se fosse entrata in un’arena, si è inginocchia e ha baciato il pavimento. E le sue parole echeggiano come un ...