Agricoltura italiana | primo Open Day a Bari

Agricoltura italiana - danni per 300 milioni per il freddo invernale : L'Agricoltura italiana pagherà un prezzo carissimo per il maltempo del periodo invernale. Secondo le stime di Coldiretti, il conto finale da pagare potrebbe essere di oltre 300 milioni di euro. L'ondata di freddo siberiano che ha colpito l'Italia ha dato il primo duro colpo, il resto lo ha fatto la nuova ondata di piogge e freddo degli ultimi giorni. In base ai dati ISAC - CNR (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) tra pioggia, gelo e ...