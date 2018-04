Agents of SHIELD 5×21 | al centro Daisy

Agents of SHIELD 5×20 : Coulson e Talbot uniti per la missione finale : Agents of SHIELD 5×20 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv con Clark Gregg andrà in onda sulla ABC venerdì, 4 maggio 2018. In “The One Who Will Save Us All” ritroveremo parte della squadra in libertà, dopo aver assistito alla loro prigionia nella puntata 5×19. La trama di Agents of SHIELD 5×20 vedrà in particolare Coulson all’esterno del Faro in cui lo abbiamo lasciato. Al suo fianco un alleato ...

Agents of SHIELD 5×19 : Un incubo al Faro per la squadra : Agents of SHIELD 5×19 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv si intitolerà “Option Two” ed andrà in onda sulla ABC il prossimo venerdì, 27 aprile 2018. Dopo aver scoperto dettagli in più su Ruby nella puntata 5×18, Agents of SHIELD 5×19 promette un ritorno della nostra squadra al Faro. Abbandonata la traccia presente, la trama si concentrerà ancora una volta sul futuro che abbiamo approfondito nella ...

Agents of SHIELD 5×18 : La profezia devastante su Ruby : Agents of SHIELD 5×18 trama e promo – L’episodio andrà in onda sulla ABC il prossimo 20 aprile 2018 ed avrà il titolo “All Roads Lead…“. Anche se non sono state rilasciate finora delle anticipazioni sulla trama di Agents of SHIELD 5×18 degne di nota, possiamo fare qualche considerazione in attesa del promo ufficiale. Soprattutto a partire dal titolo scelto per la puntata, che potrebbe finalmente chiarirci ...

Agents of SHIELD 5×15 : Il vero piano della Hale (VIDEO) : Agents of SHIELD 5×15 trama e promo | Il nuovo episodio andrà in onda sulla ABC il prossimo venerdì, 30 marzo 2018. Si intitola “Rise and Shine” e vedremo ancora un’evoluzione per quanto riguarda i piani rimasti oscuri della Hale. Agents of SHIELD 5×15 verrà diretto da Jesse Bochco e la sceneggiatura è scritta da […] L'articolo Agents of SHIELD 5×15: Il vero piano della Hale (VIDEO) proviene da Il ...

Agents OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 marzo 2018 : si ritorna a casa? : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 15 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Mack dovrà fare i conti con un incubo; la squadra ricercata dalla Hale. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Agents OF SHIELD 5/ Anticipazioni dell'8 marzo 2018 : la verità sulla veggente di Kasius : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni dell'8 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Kasius va su tutte le furie quando scopre della morte di Sinara. Mack ha un'ultima carta da giocare.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:17:00 GMT)

Agents OF SHIELD 5/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018 : si ritorna nel passato? : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni dell'1 marzo 2018 in prima Tv assoluta su Fox. May trova il modo per riattivare lo Zephyr. Daisy in lotta con Sinara. (Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:46:00 GMT)

Agents OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 22 febbraio 2018 : il segreto per ritornare al passato : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 22 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra viene attaccata da Kasius, ma Robin svela a May come ritornare indietro. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:11:00 GMT)

Agents of SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 febbraio 2018 : in fuga verso il passato? : Agents of SHIELD 5, Anticipazioni del 15 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra riesce a fuggire sulla superficie, ma Kasius intende catturare Daisy. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 08:40:00 GMT)