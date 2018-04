Adriana Volpe | incendio in casa | Potevo morire folgorata

blogo

(Di sabato 21 aprile 2018)al settimanale Nuovo racconta i momenti di pericolo vissuti a causa di unscoppiata nel bagno della sua. La causa delle fiamme è stata uno scaldino elettrico che la conduttrice avrebbe lasciato acceso per riscaldare l'ambiente mentre svegliava la figlia Gisele per poi farle il bagno. Dopo essermi fatta una doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele ho sentito un rumore molto forte e ho pensato che lo scaldino, appoggiato su un mobiletto, fosse caduto per terra. Poco dopo ho avvertito anche un forte odore di plastica bruciata e mi sono subito precipitata in bagno. La scena che si è prospettata adl'ha messa immediatamente in allerta, fiamme alte circa un metro, con lo scaldino sempre attaccato alla corrente. Non ...