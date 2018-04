Addio ad Avicii | morto a 28 anni il dj svedese stella mondiale della dance

L'Addio ad Avicii di amici e colleghi : i messaggi di David Guetta - Madonna e Martin Garrix : Abbiamo perso un amico dal cuore meraviglioso, e il mondo ha perso un musicista dal talento incredibile. Grazie per la tua musica bellissima, i momenti condivisi in studio suonando insieme come dj e ...

L’Addio ad Avicii di amici e colleghi : i messaggi di David Guetta - Madonna e Martin Garrix : Addio ad Avicii: il noto dj e produttore svedese si è spento venerdì 20 aprile, a soli 28 anni. Tim Bergling (in arte Avicii) è stato trovato morto nella serata di ieri a Muscat, in Oman. La notizia è giunta ieri sera con un comunicato ufficiale da parte della sua manager, che precisa di rispettare la privacy della famiglia di Tim. Non sono ancora note le cause della morte di Avicii: da tempo soffriva di attacchi di panico, eccessivo stress, ...

