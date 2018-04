Abi - 75% immigrati in Italia ha c/c : ROMA, 21 APR - Oltre 2,7 milioni di conti correnti in Italia sono intestati a cittadini stranieri. Tre stranieri residenti in Italia su quattro , 75%, sono titolari di un conto corrente e di questi ...

InossidAbile Boranga : in campo a 75 anni con la Marottese : Ha esordito in Serie A nel 1966 vestendo la maglia della Fiorentina , ha compiuto 75 anni lo scorso 30 ottobre ed ora è pronto a tornare a calcare i campi da gioco. La lunghissima avventura nel mondo dello sport di Lamberto Boranga si arricchisce con un'altra incredibile tappa. L'ex portiere di Perugia, Reggiana, Brescia, Cesena, Varese, Parma e Foligno, ha infatti firmato un contratto che ...

Lucio Battisti avrebbe 75 anni : le 15 canzoni indimenticAbili : 1, Il mio canto libero , 1972, "In un mondo che/Non ci vuole più/Il mio canto libero sei tu/E l'immensità/Si apre intorno a noi/Al di là del limite degli occhi tuoi" 2, I giardini di marzo , 1972, "...