A sorpresa Ariana Grande al Coachella 2018 | video della prima esibizione dal vivo in No

(Di sabato 21 aprile 2018) L'apparizione adialFestivalè stata una formidabile operazione di marketing per la promozione del nuovo singolo No Tears Left T Cry appena rilasciato.Subito dopo il lancio del brano, che ha raggiunto laposizione su iTunes in circa 80 paesi nel mondo, ilha avuto come attrazione speciale del suo secondo weekend proprio, arrivata asenza alcun annuncio ufficiale, anche se le voci su una sua potenzialeerano già in circolazione da venerdì.La popstar di origini italoamericane è apparsa durante lo show di DJ Kygo, uno degli artisti in cartellone per quest'edizione delche ha visto come protagonista assoluta Beyoncé.ha usato la ribalta del concerto dell'amico Kygo per ladalin No Tears Left to Cry, il nuovo singolo che anticipa il quarto ...