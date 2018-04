A che punto è la trattativa per il governo

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

A che punto è la Brexit : tutti gli ostacoli sulla strada del divorzio dalla Ue : Il conto alla rovescia continua: mancano 341 giorni a Brexit e regna tuttora l'incertezza sul tipo di accordo che la Gran Bretagna riuscirà a raggiungere con l'Unione Europea. Come ha ricordato questa ...

Bologna - ‘A che punto è la città?’. Il libro per sfatare la retorica del buongoverno : A maggio verrà distribuito A che punto è la città? Bologna dalle politiche di “buongoverno” al governo del marketing, un saggio a più mani curato dalla rivista “Gli asini” nata da Goffredo Fofi. Il libro, scritto da architetti, geografi, urbanisti, sociologi, intende ridimensionare la reputazione di Bologna come città laboratorio del “buongoverno”. Lo fa attraverso l’analisi delle retoriche che il partito di governo del Comune di Bologna ...

Juventus-Napoli - quel mezzo punto che può dare lo Scudetto : 1 di 6 Successiva TORINO - Si riparte, a +4 sulla diretta inseguitrice e con il ritorno dello scontro diretto da giocarsi in casa: al netto di rovesciate subite e di rovesciate di pronostici augurate ...

Finché Tinder non vi separi. Il punto sull’amore (e sulle corna online) nel 2018 : Lasciarsi per futili motivi non è mai stato così facile. Siamo a un passo dalla rivoluzione, nei tribunali. Da lunedì, nella lista nera dei motivi per cui chiedere la separazione, ci sono le frequentazioni in rete. «Amicizie alternative», le chiamano i giudici. «Non commette abbandono di tetto coniugale la moglie che va via di casa dopo aver sorpreso il marito a navigare sul web in cerca di relazioni con altre donne», hanno scritto quelli della ...

[Il punto] Nel Pd volano stracci - il regista Virzì : "Ma che caz...avete combinato?". A Orfini : "Non ci serve un buttafuori" : Voci provenienti dal mondo dem dicono che la fase due, ai fini della formazione di un governo per l'Italia, sarà possibile solo quando Renzi lo deciderà. E magari il fallimento dei tentativi di Lega ...

Vinitaly : Bruno Vespa - vignaiolo per passione ma punto anche a mercati esteri : Verona, 16 apr. (AdnKronos) – “Il vino piace ed è fondamentale essere qui a Vinitaly”. E’ quanto afferma Bruno Vespa durante Vinitaly dove presenta la sua produzione di alta qualità con un Primitivo di Manduria Dop, e un Salento Igt. Vini che che produce nella sua cantina in Puglia e che nonostante il suo motto reciti “Vespa, vignaioli per passione” sta diventando una vera e propria attività. “Siamo ...

Vinitaly : Bruno Vespa - vignaiolo per passione ma punto anche a mercati esteri : Ma anche qui a Vinitaly Vespa non ha mancato l'occasione di incontrare, per un saluto, i big della politica che sono passati al suo stand Paolo Gentiloni, Salvini, il presidente del Senato Elisabetta ...

CALCIO / Ravenna - una stagione da leoni. Con il Renate arriva il punto che vale la salvezza : La cronaca - Nelle ore che precedono la gara il Ravenna perde Palermo, per affaticamento muscolare, e Marzeglia, l'atteso ex del match, colpito da influenza nella notte. Mancano anche Barzaghi e ...

Pioli : 'E' manacto solo il gol'. Semplici : 'Un punto che ci da fiducia' : 'È mancato solo il gol, assolutamente, è mancata la stoccata. La prestazione c'è stata, ed è la cosa più importante. Abbiamo creato tantissimo contro una squadra che ha sicuramente rischiato molto ...

Cina : il punto Mercedes sulle qualifiche : qualifiche del GP di Cina non proprio secondo programma per la Mercedes, che domani scatterà dalla seconda fila, con Valtteri Bottas 3° – in quello che sarà il suo 100° GP – e Lewis Hamilton accanto, 4°. Entrambi hanno completato un run in Q1 con le UltraSoft e due run sulle Soft in Q2, mentre […] L'articolo Cina: il punto Mercedes sulle qualifiche sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

Politiche di genere - nuovo e significativo punto di partenza : 'Sono molto soddisfatta per il riconoscimento tributato all'impegno della Commissione che ho l'onore di guidare nel campo della promozione delle Politiche di genere. Il documento finale che - dice la ...

Allarme lupi - la Lega : 'Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e Asl' : Sui problemi delle predazioni dei lupi e degli ibridi che stanno massacrando decine di aziende e una parte importante dell'economia toscana, la Regione ha parlato e studiato fin troppo' . A dichiararlo è Roberto Salvini , Consigliere regionale della Lega. "Ora servono interventi urgenti e risolutivi; stiamo aspettando ...