5 oggetti che qualunque fan di God of War vorrebbe possedere a tutti i costi - articolo

Muggia - con oggetti da scasso vicino alla barche : bloccati : I carabinieri hanno intercettato tre individui sospetti a Rio Ospo, in possesso di un nutrito armamentario di oggetti atti allo scasso.

50 oggetti di design che hanno cambiato la storia : La Milan design Week è alle porte e nella mecca del made in Italy si respira un’atmosfera composta in gran parte da disegno industriale e silhouette ergonomica. Oltre che da monossido di carbonio. Dal 17 al 22 aprile Milano si addobberà a festa, sfoggiando il suo abito migliore: quello intessuto di design alla moda. Tra Salone del Mobile ufficiale e salone-off (ossia il Fuorisalone alternativo, diventato ormai anch’esso un’istituzione), il ...

“Internet delle cose” cresce anche in Italia. Gli oggetti connessi valgono 3.7 miliardi di euro : Viviamo ormai in un mondo in cui la tecnologia ha raggiunto traguardi impressionanti e sono ormai tantissimi gli oggetti connessi che offrono soluzioni utili in tantissimi settori diversi, contribuendo alla crescita esponenziale di un mercato come quello dell’internet delle cose che continua a crescere a livello globale con un numero sempre maggiore di prodotti destinati al pubblico e di nuove realtà aziendali. Negli ultimi anni, in ...

Gumdrop : l’azienda che trasforma le chewing gum in oggetti d’uso quotidiano : La giovane designer inglese Anna Bullus è la fondatrice nel 2009, della Gumdrop Ltd, un’azienda unica nel suo genere che ricicla le gomme da masticare, donando ad esse nuova vita. Le chewing gum, responsabili dell’inquinamento delle strade cittadine, vengono trasformate in oggetti d’uso quotidiano, ad esempio in righelli, plettri per chitarre, frisbee, stivaletti per pioggia, ma anche fermaporte, pettini, ciotole per c ani, decorazioni per ...

Lavastoviglie - gli oggetti che non vanno mai messi dentro : Siete soliti mettere qualsiasi cosa in Lavastoviglie? Attenti, perché molti materiali possono rovinarsi mentre altri possono danneggiare l'elettrodomestico. Ecco una lista di attrezzi da non mettere mai nella lavapiatti pubblicata su corriere.it. Padelle - Non possono andare in Lavastoviglie quelle

Uk : stretta su commercio avorio - banditi anche oggetti di antiquariato - : Il giro di vite annunciato dal governo di Londra darà al Paese una delle leggi più dure nei confronti di questo pregiato materiale, ricavato dalle zanne degli elefanti

Caffè : a rischio cancro i soggetti che l'assumono : Il Caffè, come molti di voi sapranno, è il carburante per iniziare la giornata. Quanti di voi, la prima cosa che fanno appena alzati dal letto, di prima mattina, è recarsi alla macchinetta e bere una tazza di quella splendida bevanda? Sicuramente siete in tanti, soprattutto al sud, dove è di tradizione offrire il Caffè anche agli ospiti che vengono a farci visita. Spesso, bere anche una piccolissima quantità di quella sostanza, o bevande ...

"I dati di Facebook usati anche da soggetti politici in Italia" : Le richieste di chiarimenti arrivano dall'America e da Bruxelles, dalla Gran Bretagna e ora anche dall'Italia. Continua ad allargarsi il cerchio delle implicazione politiche legate all'utilizzo di ...

Vaticano : individualismo e soggettivismo come antiche eresie : Città del Vaticano, 1 mar. , askanews, come le antiche eresie del pelagianesimo e dello gnosticismo, anche oggi ci sono 'deviazioni' che riducono la fede cristiana in un caso ad un individualismo che ...

Zagabria - il museo che raccoglie gli oggetti delle coppie che si lasciano : Quando finisce una storia d’amore, l’intimità conquistata passo dopo passo e le abitudini di coppia diventano un ricordo, o magari nemmeno più quello. Ma c’è qualcosa che resiste anche quando si volta pagina: sono gli oggetti. Magari insignificanti per il resto del mondo, potevano essere il simbolo della complicità, di un’esperienza condivisa, di una promessa. Un peccato disfarsene, ma impossibile pensare di tenerseli. Così, quando la ...

Milano - che fine fanno gli oggetti smarriti in stazione? : Milano, che fine fanno gli oggetti smarriti in stazione? Capitan Ventosa di Striscia la Notizia ci mostra l’iter a rimpallo della consegna di un paio di occhiali smarriti. Continua a leggere L'articolo Milano, che fine fanno gli oggetti smarriti in stazione? sembra essere il primo su NewsGo.