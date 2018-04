40 alimenti che accelerano il metabolismo

alimenti - Assobibe : in 10 anni -20% di zucchero nelle bibite analcoliche : Più attenzione al contenuto di zucchero nelle bevande analcoliche da parte dei produttori italiani. Dal 2008 al 2016 le aziende hanno ridotto complessivamente del 22,5% le calorie immesse sul mercato, del 20% lo zucchero immesso al consumo (pari a 68.277 tonnellate) e aumentato del 41% la disponibilità di prodotti riformulati (a contenuto calorico ridotto o nullo). Sono i dati presentati oggi da Assobibe, associazione di riferimento dei ...

alimenti : in 10 anni dolci con più fibre e meno zuccheri - grassi e sale : Una riduzione del 29% di zuccheri in biscotti, merendine e cereali da prima colazione; -33% di grassi saturi nei gelati; più fibre (+140%) e meno sodio (-34%) nei craker: sono questi i risultati raggiunti dalle aziende associate ad Aidepi (l’associazione di Confindustria che riunisce le industrie della pasta e del dolce italiane) grazie all’impegno volontario assunto per la riformulazione dei prodotti dolciari. Un impegno iniziato ...

Pet food : i nuovi alimenti che migliorano la salute del proprio cucciolo : Il pet food per definizione è il mangime costituito da ingredienti di origine animale e vegetale, formulato per l’alimentazione completa degli animali domestici (“pet”, in inglese). E’ possibile trovarlo in diverse formulazioni (“secco”come crocchette, biscotti ecc. o “umido” come bocconcini patè ecc.) e specificamente formulato per le diverse specie animali e per le diverse esigenze alimentari che ...

Etichette per alimenti - cosa devono riportare ora : Il nuovo regolamento europeo impone l'indicazione dell'origine delle materie prime utilizzate. Ma in Italia è già polemica

L'Europa va avanti piano su etichetta origine negli alimenti : Immediata la reazione di Coldiretti, che ha subito annunciato una 'mobilitazione popolare' per 'fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia, bloccare le speculazioni e difendere ...

alimenti - ritirate ostriche francesi in Italia : allarme gastroenterite [DETTAGLI] : Richiamo del ministero della Salute per un lotto (Gto 4024) di ostriche concave allevate in Francia (crassostrea gigas) commercializzate dall’azienda di pesce e surgelati Gisa Srl di Anzio (Roma). Nei molluschi è stata riscontrata la presenza “del Rna virale di Norovirus genogruppo Gi” per questo motivo “il prodotto non va consumato, ma restituito nel punto di acquisto”, scrive l’azienda. I norovirus sono uno ...

Zenzero e bacche di goji alimenti miracolosi? Tutta la verità : Le fake news, ormai sinonimo di “disinformazione”, sono un fenomeno in espansione che coinvolge tutti i settori della nostra società: dalla politica al mondo dello spettacolo fino all’economia. Le ultime ricerche dimostrano come gli argomenti che più estremizzano le posizioni, sono quelli più facilmente condivisi: dalla politica durante il periodo delle elezioni ai vaccini, dalle condizioni meteo avverse al cibo. La diffusione di notizie false ...

alimenti : sviluppato il patch trasparente che svela le insidie nei cibi : Questa carne sarà ancora buona? A rispondere ai dubbi di tante massaie sono ora i ricercatori canadesi della McMaster University: hanno sviluppato un test che permetterà di accertare se la carne, il latte o altri Alimenti e bevande sono sicuri da mangiare o è meglio buttarli. Il tutto grazie a un patch trasparente che segnala la presenza di una contaminazione. Il patch può essere incorporato direttamente nelle confezioni degli Alimenti, ...

Nuove etichette alimenti salvano Made in Italy : Operazione trasparenza sugli scaffali di vendita degli alimentari, compresi i prodotti-principe della dieta mediterranea: olio, pelati e conserve di pomodoro, pasta e riso. Scatta infatti l'obbligo di ...

Da oggi scatta l’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti : Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che da oggi, giovedì 5 aprile 2018, scatta l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017. Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ingredienti, presenza di ...

alimenti : Mipaaf - da oggi obbligo stabilimento produzione in etichetta : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Scatta da oggi l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli Alimenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 145/2017. A comunicarlo è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in una nota.Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ...

Sacchetti biodegradabili per alimenti - il Consiglio di Stato : si potranno portare da casa : I Sacchetti biodegradabili per alimenti al supermercato si potranno portare anche da casa . Lo ha deciso il Consiglio di Stato , con un parere sollecitato dal ministero della Salute. La decisione ...

Tumori : ecco gli alimenti che proteggono dal cancro e perché : Secondo alcuni risultati ottenuti da uno studio PREDIMED (Prevencion con Dleta Mediterranea), si è trovata un’associazione tra il consumo di leumi, in particolare le lenticchie, e il rischio di mortalità causata dalla comparsa di forme tumorali. I ricercatori dell’Unità di Nutrizione in collaborazione con altri gruppi di ricerca dello studio PREDIMED hanno valutato il consumo di questi alimenti per contrastare queste malattie tante volte ...

Malattie reumatiche : la prevenzione passa anche dalla tavola - ecco gli alimenti “protettivi” : I giovani dell’Europa del Sud seguono sempre meno la sana ed equilibrata dieta mediterranea, nata proprio in questi Paesi. Lo dimostrano i dati relativi all’obesità e al sovrappeso infantile. Stati che si affacciano sul Mare Nostrum come Malta (maschi: 38% e femmine: 32%), Grecia (maschi: 39% e femmine: 38%), Italia (maschi: 35% e femmine: 23%) e Spagna (maschi: 34% e femmine: 22%) presentano percentuali più alte di nazioni del Nord come ...