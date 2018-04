25 aprile e 1 maggio | prove generali d' estate per 15 milioni di italiani

25 aprile e 1 maggio italiani in vacanza : Italia meta preferita : Prove generali di vacanze estive per quasi 8 milioni di Italiani. Un business da 2,85 miliardi di euro per la

Fuga in Francia per i ponti di aprile e maggio : Se all'esterno l'ambiente tipico della campagna fuori della capitale invita a bagni di sole, camminate all'aria aperta, sfide di tennis e altri sport, all'interno le 21 camere , normali o suite, ...

Teatro LA STATUA DI MARMO ovvero Intervista impossibile a Georg Friedrich Händel 20 aprile e 3 maggio 2018 - ore 21 : INFO E BIGLIETTERIA Per tutti gli spettacoli: Intero euro 12,00; Ridotto , over 65 - under 25, euro 10,00 Convezione a 4 spettacoli euro 32,00 Il Baretti aderisce all'iniziativa promossa dalla Città ...

Un italiano su tre in viaggio per ponti 25 aprile e 1 maggio : Milano, 20 apr. , AdnKronos, - Il 35% degli italiani pensa di concedersi un viaggio o di spostarsi per i ponti del 25 aprile e del primo maggio. E' quanto emerge dal sondaggio 'Le vacanze degli ...

25 aprile e 1 MAGGIO al GUNA BEACH Brindisi : • Grande novità del DAY ONE sarà la presenza del primo format Afro & Tribal denominato SAMAN , con musica , spettacoli e scenografie a tema. Visita la pagina ufficiale --? Saman https://www.

Continuità : Alitalia aumenta i posti del 50% per i voli dal 20 aprile al 2 maggio : L'aumento complessivo su tutti i collegamenti, da Cagliari per Fiumicino e Linate e da Alghero per lo scalo milanese, è del 49%. Le poltrone in vendita sono al momento 72292, 23842 in più di quelle ...

Otto milioni di italiani in viaggio per 25 aprile e primo maggio - : Federalberghi rende note le prime stime dei flussi vacanzieri per le festività primaverili, rivelando che la maggior parte dei turisti si concederà una vacanza all'interno dei confini nazionali. LE ...

Roma - al Laghetto dell'Eur torna 'Sport in famiglia' dal 21 aprile al primo maggio : Riparta al Laghetto dell'Eur di Roma 'Sport in famiglia', l'appuntamento, giunto alla settima edizione, con lo sport capitolino, dal 21 aprile al primo maggio. Sport in Famiglia è una manifestazione ...

Turismo - Federalberghi : 8 milioni in viaggio per il 25 aprile e 7 milioni per ponte del 1° maggio : “I ponti di Primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l’estate: se queste sono le premesse, il desiderio di viaggio e l’effettivo movimento di viaggiatori andrebbe incentivato con tutti gli strumenti possibili. Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà ed il clima di incertezza”. E’ il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente di ...

Frammenti d'arte in Valbelluna. A Mel dal 23 aprile al 16 maggio : Arte, cultura e spettacoli", il Circolo "Promozione cultura" di Mel ed il Gruppo RaccontArte propongono a tutti gli appassionati di storia e arte locale un ciclo di conferenze tematiche che potranno ...

La Fortezza degli Artigiani - dal 21 aprile al primo maggio in mostra le eccellenze italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...