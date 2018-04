21 aprile | Incontro In dialogo tra neuroscienze e filosofia

Alitalia - incontro interlocutorio su cassa integrazione. Il 23 aprile nuovo confronto : Teleborsa, - L'incontro di stamane al Ministero del lavoro sulla nuova procedura di cassa integrazione , cigs, per Alitalia è stato "interlocutorio". Lo riferiscono i sindacati, spiegando che ci si è ...

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo incontro casalingo tra il Crotone e la Juventus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

VISITA IN COMUNE - Mercoledì 11 aprile alle 9 incontro con le autorità nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Delegazione della Repubblica d'Albania in VISITA alla città di Ferrara 10-04-2018 / Giorno per giorno E' in VISITA alla nostra città una delegazione ufficiale della Repubblica d'Albania. Il programma ...

Fca - Fim-Cisl : 16 aprile Incontro su futuro Mirafiori e Grugliasco : Roma, 9 apr. , askanews, E' stato fissato per lunedì 16 aprile, alle 15, presso l'Unione industriali di Torino l'incontro tra sindacati metalmeccanici ed Fca per affrontare una serie di problematiche ...

Come vincere un incontro con Nek Max Renga per il concerto a Napoli del 3 aprile : Se desideri sapere Come vincere un incontro con Nek Max Renga, non ti resta che seguire queste semplici istruzioni. Si tratta di un meet&greet che non dà diritto all'ingresso all'area del concerto ma consente di incontrare i tre artisti di nuovo in tour dal 3 aprile al Palapartenope di Napoli. Partecipare all'evento è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare Mi Piace sulla pagina di Veragency, quindi condividere la locandina con la ...

Ilva - non c'è la stretta finale nuovo incontro il 4 aprile : Nessuno avvio di una stretta finale. Non nascondono la loro delusione i sindacati al termine dell'incontro al Mise sull'Ilva. Dopo un mese di riflessione, la situazione non è cambiata: non c'è ancora ...

GALLERIE D'ARTE MODERNA - Giovedì 5 aprile alle 17 primo incontro in sala Estense - piazza Municipio 14 - : Arte e psiche tra Previati e Boccioni", con tre focus nel mese di aprile che si addentreranno nelle relazioni tra scienza e arte, per voce del neuroscienziato cognitivo Vittorio Gallese , tra gli ...

Ilva - Uilm : molti nodi ancora al pettine - 4 aprile nuovo incontro : Roma, 29 mar. , askanews, Si è concluso l'incontro sull'Ilva al ministero dello Sviluppo economico, ma 'molti sono i nodi ancora al pettine'. Lo ha riferito la Uilm spiegando che il prossimo ...

Un incontro con Laura Pausini a Milano ad aprile per Fatti Sentire : come partecipare : Un incontro con Laura Pausini si terrà a Milano il prossimo 5 aprile. L'ingresso è riservato ad una selezione di fan che acquisteranno il nuovo disco di Laura Pausini, Fatti Sentire, presso i negozi Mondadori Store aderenti all'iniziativa. come partecipare ALL'incontro CON Laura Pausini Per provare ad essere tra i fortunati fan che incontreranno Laura Pausini a Milano il prossimo 5 aprile è necessario acquistare l'album Fatti Sentire dal 16 ...

Vertice tra le due Coree - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Vertice tra le due Coree, storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile: sospesi i test nucleari Tra i temi sul tavolo l’allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti Continua a leggere L'articolo Vertice tra le due Coree, storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile: sospesi i test nucleari proviene da NewsGo.

Vertice tra le due Coree - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Tra i temi sul tavolo l'allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti

