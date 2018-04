12 ristoranti e trattorie per un weekend gourmand nelle Langhe

vanityfair

: @AndrejKoimavsky Quando sto meglio ti porto io a giro per trattorie altro che ristoranti chic ????? - MrFox_86 : @AndrejKoimavsky Quando sto meglio ti porto io a giro per trattorie altro che ristoranti chic ????? - mastervmware : Il Buonappetito: zozze le trattorie italiane? Andate a vedere a Londra - studiostands : #lavagne in materiale plastico effetto ardesia, economico e leggero. Riscrivibili con pennarelli a gesso liquido pe… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Le. Difficile trovare una zona in Italia dove si mangi così bene a tutti i livelli. Molti dicono sia merito delle cantine se il numero dei buoni locali (stellati in particolare) sia più elevato rispetto ad altre aree del Paese. Il caso emblematico è quello di Piazza Duomo ad Alba: è arrivato alle Tre Stelle Michelin grazie all’investimento della famiglia Ceretto – gente di vino – che ha scelto Enrico Crippa come guida della cucina, con i risultati che abbiamo visto. Per la cronaca, sono ben 17 istellati per un totale di 20 stelle, visto che oltre al già citato Piazza Duomo c’è un bistellato quale l’Antica Corona Reale a Cervere. A fianco dei miti come la Ciau del Tornavento a Treiso o dei locali della famiglia Alciati, ci sono tantidentro un relais o in ascesa come All’Enoteca a Canale e La Madernassa a Guarene. Tutti ...