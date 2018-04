10 film italiani che hanno raccontato il nuovo mondo del lavoro

wired

: Due film italiani in concorso a #Cannes2018 e uno nella sezione 'Un Certain Regard', una bella notizia per il nostr… - Roberto_Fico : Due film italiani in concorso a #Cannes2018 e uno nella sezione 'Un Certain Regard', una bella notizia per il nostr… - gianni_pasolini : I 10 migliori film horror italiani -

(Di sabato 21 aprile 2018) Il cinema racconta sempre il presente. Anche quando isono ambientati nel passato o nel futuro. Nei nostri anni non c’è stato nulla di più presente della crisi economica e dei conseguenti mutamenti deldel. Sono più di 20 anni che ilstabile come lo conoscevamo non esiste più e che chi cercamette in conto un lungo periodo di instabilità. Il cinema italiano questo l’hain diverse fasi e in diverse maniere, con commedie e drammi, dal punto di vista della generazione più adulta e da quello di quella più giovane. Questa settimana è uscito in sala uno deipiù centrati sulla questione, non a caso diretto da qualcuno che neldelprecario è cresciuto. Il tuttofare è una commedia dal grandissimo ritmo che applica aldelcontemporaneo e alle sue nuove dinamiche di schiavismo la forma della buddy comedy, in cui un compagno ...