10 000 metri | i campioni regionali 2018

Oltre 1000 chilometri in bici contro il “littering” : si è conclusa a Chioggia Keep Clean and Ride 2018 : Dopo otto tappe e Oltre mille chilometri percorsi, si è conclusa a Chioggia (VE) “Keep Clean and Ride” l’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe!”. La manifestazione, giunta alla quarta edizione e nata per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering), ha visto due eco-atleti –Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, e Roberto Menicucci, triatleta e personal trainer- concludere la ...

Come montare un campo base a 3000 metri e dormirci dentro : Quanti patiti della montagna hanno sognato di provare l’esperienza di passare la notte al campo base dell’Everest? Adesso l’esperienza di dormire in tenda in quota, sulla neve, si può provare a sole due ore da Milano, senza dover volare fino in Nepal. Destinazione? Il Monte Moro di Macugnaga, a 3000 metri d’altezza dove per GQ ho accettato questa “sfida” senza essere un’alpinista esperta o una fanatica di imprese, ma solo una sportiva (perché un ...

Parte da Bari “Keep Clean and Ride” : 1000 chilometri per salvare l’ambiente : Parte giovedì 12 aprile da Bari Keep Clean and Ride, l’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe!”. Una manifestazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e i media, attraverso il connubio Sport-Ambiente, sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering). A compiere l’impresa sarà il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal triatleta e personal trainer Roberto ...

In salvo i due scialpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Rosa - AostaOggi.IT : AOSTA. Sono stati recuperati i due scialpinisti pieMontesi bloccati nel bivacco Felice Giordano sul massiccio del Monte Rosa. I due uomini, entrambi cinquantenni di Ivrea, sono in buone condizioni di ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Martina Valcepina seconda nella finale B dei 1000 metri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (domenica 18 marzo). seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1000 metri e le staffette (per entrambi i sessi). . L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta per centrare un podio prestigioso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Minsk 2018 : team pursuit maschile azzurro è secondo! Giovannini e Ghiotto nella top10 dei 5000 metri : Prima giornata di gare nella finale di Coppa del Mondo di Speed skating ed Italia in grande evidenza nel team pursuit maschile. Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Riccardo Bugari hanno concluso in seconda posizione alle spalle della Norvegia (3’43″88) e precedendo il Giappone (3’51″84). Gara che ha visto queste tre squadre al via ed in cui la selezione del Bel Paese è riuscita a far fronte all’assenza del proprio ...

Allerta Meteo - Italia stretta nella morsa di Burian e Scirocco : al Nord tanta neve con -4°C in pianura - gelicidio al Centro mentre al Sud piove con +10°C a 2.000 metri : 1/49 ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1000 metri maschili titolo all’olandese Kjeld Nuis. Mirko Giacomo Nenzi trentesimo : Lo Speed skating ha assegnato l’ultimo titolo prima delle mass start alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nei 1000 metri maschili si è imposto l’olandese Kjeld Nuis in 1’07″95, beffando per appena 0″04 il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen. Medaglia di bronzo al sudcoreano Kim Tae-Yun, terzo a 0″27. Mirko Giacomo Nenzi, che ha coperto la distanza in 1’10″16, a 2″21 dal vincitore, ...

