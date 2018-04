Zona Euro | consumatori più fiduciosi ad aprile

Merkel " Macron : a giugno visione comune sul futuro dell'euroZona : Il presidente francese ha aggiunto che quello attuale è "un momento assolutamente unico nell'avventura europea", visto che "la nostra sovranità è messa alla prova dall'attuale ordine del mondo e al ...

Zona Euro - scende il surplus delle partite correnti a febbraio : Teleborsa, - La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona a febbraio chiude con un surplus di 35,1 miliardi di Euro, in calo rispetto all'avanzo rivisto di 39 miliardi rivisto di gennaio , 37,6 ...

Zona Euro - rivista al ribasso l'inflazione di marzo : Teleborsa, - Sale meno delle attese l'inflazione dell'EuroZona a marzo . Secondo l'Ufficio statistico Europeo , EuroSTAT, , a marzo i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,3% su base tendenziale, ...

Zona Euro - il mercato delle costruzioni fa segnare un altro mese in rosso : altro mese in rosso per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l'Eurostat, a febbraio la produzione nel settore delle costruzioni è calata dello 0,5% dopo il -0,8% registrato a gennaio ...

Fmi - economia italiana in crescita ma lontana da livelli EuroZona : Questo è quanto si legge nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Spring Meetings in partenza da giovedì a Washington. Secondo il Fondo ...

Fmi : l'Italia cresce ma meno di tutti nell'EuroZona - incertezza politica aumenta i rischi : Pil 2018 +1,5%, la Spagna batte tutti nell'Eurozona Stando al World Economic Outlook, il rapporto in cui sono state confermate le stime di crescita dell'economia globale , l'istituto di Washington si ...

FMI alza stime crescita EuroZona - Italia e USA : Nel World Economic Outlook , il rapporto sull'economia globale che l'FMI ha redatto nell'ambito degli Spring Meetings, l'economia dell'Eurozona è attesa in espansione del 2,4% contro il +2,3% ...

Ocse - recupera l'occupazione nell'EuroZona : +1 - 1% nel quarto trimestre del 2017 : Cresce il tasso di occupazione nell'Eurozona che, in base ai dati Ocse, nell'ultimo trimestre del 2017 è salito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente , al 66,8%, e dell'1,1% rispetto ad un anno ...

EuroZona : bilancia commerciale febbraio in surplus per 18 - 9 miliardi : Teleborsa, - In lieve calo il surplus commerciale dell'Eurozona a febbraio . Nel mese in esame l'attivo è pari a 18,9 miliardi di euro , in discesa rispetto ai 19,9 miliardi del mese precedente e al ...

