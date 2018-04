ZeroZeroZero | via alle riprese della nuova serie Sky

blogo

(Di venerdì 20 aprile 2018) Annunciata ormai più di due anni fa, è il momento di andare sul set per, latratta dall'omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano, che vede ancora una volta lo scrittore collaborare con Sky Italia dopo il successo internazionale di Gomorra-La.Un viaggio nel mondo del traffico di droga Proprio come Gomorra, ancheprenderà spunto dal lavoro giornalistico fatta dallo scrittore per dare il via ad una saga ricca di personaggi, intrighi e complotti. Scopoè quello di raccontare sistemi criminali e familiari che sono diversi tra di loro ma che sono ugualmente violenti e pericolosi.prosegui la lettura, viaSky pubblicato su TVBlog.it 20 aprile 2018 17:49.