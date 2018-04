Youtube | le pubblicità di 300 aziende finiscono su canali estremisti

Youtube raccoglie dati sui bambini per la pubblicità? Cosa denunciano i consumatori : YouTube raccoglierebbe dati sui bambini per traghettare meglio le pubblicità: è questa l’accusa presentata da una coalizione statunitense di 23 gruppi in difesa dei consumatori, della privacy e dei minori alla Federal Trade Commission americana (la Commissione federale per il commercio). Secondo la coalizione, la piattaforma di condivisione video (di proprietà di Google) ha raccolto e tratto profitto dalle ...

Youtube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi : YouTube introduce nuovi annunci video, che vanno ad ampliare l'offerta per gli inserzionisti, aumentando la visibilità e riducendo nel contempo i costi medi. L'articolo YouTube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi proviene da TuttoAndroid.