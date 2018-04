Windows 10 S | Google rende pubblica una falla di sicurezza

Google pronta a “copiare” una caratteristica di Windows 10? : Google, in occasione del lancio di Android Oreo, sta lavorando per rilasciare una nuova versione di ChromeOS accompagnata da modifiche importanti nell’interfaccia grafica. Tra i miglioramenti della UI, secondo quanto riportato da un leak piuttosto affidabile, troveremo l’introduzione di un Centro Notifiche apribile trascinando il cursore del mouse da destra verso sinistra. Come si può notare dall’immagine riportata qui sotto, ...

La sicurezza di Windows Defender sbarca anche su Google Chrome : Se da un lato Microsoft continua a”prendere in giro” Google Chrome con diversi video comparativi sulle prestazioni e sulla durata della batteria, dall’altro è costretta a supportarlo essendo il browser più diffuso al mondo. Recentemente il Colosso di Redmond ha pubblicato sul Chrome Web Store una nuova estensione denominata “Windows Defender Browser Protection” e, come dice il nome stesso, porta la sicurezza del ...

Windows 10 : con Redstone 5 arriva il supporto al protocollo veloce QUIC di Google [Rumor] : L’ultima build di Windows 10 Redstone 5 sembra contenere un numero di sorprese e novità che vanno ben oltre il changelog ufficiale scritto da Dona Sarkar. Sempre il leaker WalKingCat ha scoperto, oltre alle nuove tracce di Surface Andromeda contenute in una prossima funzionalità dedicata agli screenshot, che a partire da Redstone 5, e più precisamente dalla build 17634, Windows 10 supporta ufficialmente il protocollo Internet QUIC di ...

Google Chrome potrebbe a breve integrare le notifiche native di Windows 10 [AGG.1 Chrome Canary] : [Aggiornamento 18/03/2018] La possibilità di attivare le notifiche native di Windows 10 è stata abilitata in Chrome Canary. Google effettuerà dunque alcuni test e quando il tutto sarà stabile e privo di problemi verrà rilasciato al pubblico. Articolo originale, Con il market share di Windows 10 sempre più in crescita e ormai superiore al buon caro vecchio Windows 7, Google è indubbiamente costretta a supportare maggiormente ...

Toshiba presenta i Google Glass con Windows 10 : In questi giorni Toshiba ha annunciato un nuovo dispositivo: dynaEdge AR Smart Glasses, gli occhiali alimentati da un Mini-PC con Windows 10 Pro. Analisi Dispositivo Il dispositivo creato da Toshiba si presenta come una versione alternativa dei Google Glass, gestita però da un Core Windows. DynaEdge AR100 HMD (Head Mounted Display) pesa meno di 56g ed è dotato di un micro-display che fornisce l’esperienza di un display da 4.1” visto come un ...

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps - si prepara a sbarcare su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie informazioni. Il progetto sembrava indubbiamente molto interessante dato che il Colosso di Mountain View, probabilmente, non svilupperà mai un’app ufficiale e affidarsi ai client dei terze parti risulta al momento l’unica soluzione possibile. Adesso lo ...