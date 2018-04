Wind Tre premiata dal CMMC per la miglior “APP & Chatbot Virtual Assistance”

Wind Tre e l’illusione del rimborso dello 0 - 3 per cento : Wind Tre rimborsa i propri clienti dello 0,3 per cento per il periodo 24 marzo – 15 aprile 2018. Rimborsi senza senso messi in atto, forse, per placare AGCM che però ha chiaramente espresso che gli operatori tutti non possono applicare alcun repricing. Cosa che in realtà hanno fatto Tim, Vodafone, Fastweb e, appunto, Wind e Tre. Wind Tre vuole raggirare clientela, AGCM e AGCOM Il punto centrale della questione è sempre lo stesso messo in ...

Bloccare servizi a pagamento non richiesti su SIM Vodafone - TIM - Wind e Tre? Numero verde unico : A tutti prima o poi è capitato di imbattersi in servizi a pagamento non richiesti su numeri SIM Vodafone, TIM, Wind o Tre o di altri operatori virtuali operanti sul nostro territorio. Non è mai piacevole vedere il proprio credito telefonico intaccato o addirittura azzerato senza il proprio esplicito consenso ma da adesso in poi grazie all'intervento dell'AGCOM sarà molto più facile tutelarsi e superare più di qualche trappola. Proprio ...

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Ancora novità con le rimodulazioni Wind Tre - rimborsi irrisori da oggi 20 aprile : Tornano improvvisamente attuali le rimodulazioni Wind Tre, in riferimento al passaggio alla fatturazione mensile. La compagnia telefonica, come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, ha deciso di applicare sì degli aumenti per ciascun rinnovo in seguito all'addio delle tariffe a quattro settimane, individuando il nuovo incremento dei costi pari all'8,3%. Insomma, una variazione minima rispetto a quanto definito inizialmente, che ...

Wind Tre inizia a rimborsare i clienti - ma l’aumento al costo annuale rimane : Wind inizia a rimborsare i propri utenti dopo la diminuzione degli aumenti, Tre inizierà dal mese di maggio: ecco i messaggi in arrivo agli utenti coinvolti. L'articolo Wind Tre inizia a rimborsare i clienti, ma l’aumento al costo annuale rimane proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - Wind Tre e Tim Special a confronto : minuti - SMS e tanti Giga : Vodafone, Tim e Wind: confronto delle offerte Special dei tre operatori che includono chiamate, anche illimitate, SMS e fino a 30GB in 4G a partire da 9€ al mese. Attenzione ai costi aggiuntivi e a quelli extra soglia che fanno lievitare la spesa sia in fase di attivazione che mensile. Vodafone Special 30GB per tutti i clienti MVNO Se proviene da un operatore virtuale è possibile attivare Vodafone Special 30GB, inizialmente disponibile solo ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Tlc : Wind Tre - con Open Fiber raggiunti anche Opera - Rozzano e Buccinasco : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Wind Tre, in collaborazione con Open Fiber, è il primo Operatore tlc a portare a Opera, Rozzano e Buccinasco la fibra ultraveloce in tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH), l’unica che arriva direttamente nelle abitazioni dei cittadini con elevate prestazioni. Wind Tre e Ope

Wind Tre A MILANO/ Attiva la nuova rete unica mobile : i vantaggi per gli utenti : WIND Tre a MILANO: è Attiva da oggi la nuova rete unica mobile. Una svolta non solo formale, diversi i vantaggi per gli utenti: l'ad, "nostra leadership nel soddisfare gli utenti"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Wind Tre punta su Milano con rete mobile unica e fibra ottica : Milano , askanews, - La rete unica di Wind Tre arriva anche a Milano, la capitale economica e finanziaria d'Italia, dove la presenza della società guidata dall'ad Jeffrey Hedberg è già radicata con ...

Alla riscossa Wind Tre : rete unica anche a Milano - parte la campagna SMS : Un altro tassello importante si aggiunge all'operazione promossa da Wind Tre, questa volta in relazione all'avvio della rete unica nella città di Milano. Una recente campagna di SMS portata all'attenzione dai ragazzi di 'tuttoandroid.net' sta facendo il giro dei clienti locali, al fine di informarli della nascita di questa nuova rete, che garantirà loro una connessione dati più veloce, una qualità di copertura maggiore ed un servizio sicuramente ...

Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano : Wind Tre annuncia la nascita della rete unica a Milano, per garantire una connessione più veloce, una copertura migliore e più in generale una maggiore qualità dei servizi. L'articolo Wind Tre annuncia la nuova rete unica a Milano proviene da TuttoAndroid.

L’AGCM sanziona TIM - Vodafone - Wind Tre e Fastweb per gli aumenti : Secondo l'AGCM, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre avrebbero coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi delle offerte L'articolo L’AGCM sanziona TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per gli aumenti proviene da TuttoAndroid.

TIM : Le nuove Offerte con Portabilità da Wind - Tre e Virtuali di Aprile 2018 : Tutte le Offerte di TIM per passare con l’operatore Rosso-Blu da Wind, Tre ed Operatori Virtuali. Tutti i dettagli di TIM Super One, Ten Go e Five GO Come attivare i piani TIM Super One, Ten Go e Five GO TIM lancia le nuove super Offerte per chi vuole richiedere la Portabilità. Infatti se sei cliente […]