Wind All Inclusive Plus è tornata | attivabile solo online e solo per oggi

Chrome 66 per Windows - Mac - Linux - Android e iOS : stop all’autoplay : Nei prossimi giorni o settimane arriverà, per tutti i sistemi operativi, Chrome 66, ultima versione stabile per Mac, PC, Android, iOS e Linux. Google dice basta ai video che partono in automatico durante la navigazione. Chrome 66: sicurezza e navigazione silenziosa Un aggiornamento che tutti gli utenti attendevano da tanto tempo, finalmente non partiranno più video in automatico quando si naviga in rete e si apre uno dei tanti siti che ha questa ...

Windows Hello - in arrivo il supporto all’autenticazione FIDO 2 : Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato il supporto all’autenticazione del sistema FIDO 2 per Windows Hello. La novità si inserisce nell’ottica di eliminare progressivamente l’utilizzo delle password per un accesso più rapido ai propri servizi e software. Attraverso la nuova chiave fisica di sicurezza sarà possibile per l’utente fornire l’autenticazione per Windows 10 e per tutti i servizi e le piattaforme connesse. Nel caso lo si ritenga ...

In questi giorni alcuni ex clienti Wind o Tre Italia sarannoinvitati attraverso un messaggio informativo ad attivare un'offerta loro dedicata entro il 25 aprile

Alla riscossa Wind Tre : rete unica anche a Milano - parte la campagna SMS : Un altro tassello importante si aggiunge all'operazione promossa da Wind Tre, questa volta in relazione all'avvio della rete unica nella città di Milano. Una recente campagna di SMS portata all'attenzione dai ragazzi di 'tuttoandroid.net' sta facendo il giro dei clienti locali, al fine di informarli della nascita di questa nuova rete, che garantirà loro una connessione dati più veloce, una qualità di copertura maggiore ed un servizio sicuramente ...

Huawei P20 e P20 Pro a rate con Wind All Inclusive Unlimited più 10GB : Huawei P20 e P20 Pro a rate con Wind solo con carta di credito e con la sola All Inclusive Unlimted, l’acquisto è previsto solo nei negozi Wind. Alla tariffa base saranno aggiunti 10GB in 4G per i 30 mesi della durata contrattuale. L’offerta e i prezzi sono validi per ricaricabile, abbonamento e partita IVA. Huawei P20 e P20 Pro a rate con Wind: All Inclusive Unlimited La tariffa che Wind ha deciso di abbinare all’acquisto a ...

La UWP di Netflix per Windows 10 introduce il supporto alla modalità picture-in-picture : Fortunatamente Netflix è una di quelle compagnie che più supporta il Microsoft Store di Windows 10 aggiornando sempre la propria app alle ultime novità della piattaforma. E così, dopo aver introdotto la risoluzione 4K e l’audio Dolby Atmos, la UWP ufficiale del servizio di streaming più famoso al mondo ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo update alla versione 6.59.265.0 portando con sè, oltre i classici fix di bug, anche il pieno supporto ...

Wind All Inclusive Celebration : 30GB - 1000 minuti e 500 SMS a 10€ : Wind All Inclusive Celebration è la tariffa attivabile esclusivamente online e solo fino alla mezzanotte di oggi 12 aprile. L’operatore arancione festeggia i viaggi nello spazio con una tariffa dedicata ai clienti di tutti gli altri operatori (Tim, Tre, Vodafone ed MVNO) che intendono passare a Wind con o senza portabilità del numero. Wind All Inclusive Celebration solo oggi Il costo mensile è pari a 10€ per sempre anche se la tariffa è ...

Wind All Inclusive Celebration 30 Giga attivabile a tempo limitato : Solamente a tempo limitato è attivabile nuovamente la tariffa Wind All Inclusive Celebration 30, con 30 Giga di traffico dati, minuti e sms ad un prezzo interessante.Domani 12 aprile 2018 in concomitanza con la “Giornata Internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio”, Wind proporrà nuovamente la promo tariffaria All Inclusive Celebration 30, tariffa molto interessante per chi necessita di tanti Giga per navigare sul web con il ...

Rimodulazioni Wind : dal 16 aprile l’aumento passa dall’8 - 6% all’8 - 3% : Nuovo capitolo del caso delle Rimodulazioni Wind legate al ritorno della fatturazione mensile in sostituzione della fatturazione ogni 28 giorni. …

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.371 : Microsoft ha da qualche minuto rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Si tratta della build 16299.371 e prende la denominazione di KB4093112. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) within some AMD ...

Installazione pulita Windows 10 : procedura da seguire : A causa di malware, virus, rallentamenti e malfunzionamenti vari, può essere necessario effettuare un’Installazione pulita di Windows 10 sul nostro computer. Ripristinare il PC si rivela essere la soluzione migliore da adottare nella maggior parte dei casi. In questo modo verranno risolti tutti i problemi e il nostro PC sarà come nuovo appena uscito dalla confezione. Indice Cos’è un’Installazione pulita? Prima di ...

Wind All Inclusive Plus solo oggi 6 aprile per clienti Tim - Vodafone - Tre : Torna ancora una volta il Wind Crazy Day, una giornata pazzesca, come la definisce l’operatore arancione, in cui si potrà attivare All Inclusive Plus. È possibile attivarla solo oggi 6 aprile a 12€ al mese per chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia (a velocità ridotta). Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come Wind Crazy Day è un giorno, esattamente 24 ore, dedicate ...