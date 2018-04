Westworld 2 | piccole anticipazioni senza spoiler

gqitalia

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ormai manca davvero pochissimo: il primo episodio della seconda stagione di, intitolato The Door debutterà su HBO il prossimo 22 aprile – Sky Atlantic trasmetterà la puntata doppiata lunedì 23 aprile, o in lingua originale con i sottotitoli durante la notte del 22, in contemporanea con la messa in onda americana. In rete circolano anteprime delle prime puntate con altissimo rischio, così per non rovinare la sorpresa, ecco un riassunto di quello che già si sa e di quello che ci si può aspettare da2.2, il trailer ufficiale Il nuovo parco: Shogunworld Uno dei punti di forza della serie ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy è senz’altro il parco a tema e, se alla fine della prima stagione si era arrivati al centro del Labirinto di, per complicare le cose nella seconda ci sarà una grande novità, lo Shogunworld, parco a tema ...