Wenger-Arsenal | colleghi increduli Conte | ' Storia fantastica'

Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni/ Solo 5 le squadre che non ha mai battuto : c’è anche un’italiana… : Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni , Solo 5 le squadre che non ha mai battuto : c’è anche un’italiana… Il tecnico transalpino ha affrontato ben 124 squadre con i Gunners(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Premier League - l'Arsenal annuncia l'addio a Wenger . I Gunners : 'Grazie Arsène' : Ora ci dobbiamo concentrare sul finale di stagione e chiediamo ai nostri milioni di tifosi in giro per il mondo di dare il giusto tributo a uno dei più grandi della storia del l'Arsenal e uno dei più ...

Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal dopo 22 anni. Tre campionati e sette coppe d'Inghilterra nel suo palmares : Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal al termine della stagione, dopo 22 anni alla guida dei Gunners. La decisione del tecnico francese, il cui contratto scadeva nel 2019, è stata ufficializzata questa mattina.L'Arsenal è sesto in Premier League, lontanissimo dalla zona Champions League, ma ha raggiunto la semifinale di Europa League. In Inghilterra Wenger , 68 anni, ha vinto tre campionati , sette coppe d'Inghilterra ...

Arsenal - Wenger annuncia addio a fine stagione : Arsene Wenger lascerà la panchina dell’Arsenal a fine stagione. L’annuncio è arrivato con un messaggio postato sul sito della società londinese. “Dopo una attenta valutazione e un dialogo col club credo sia il momento giusto per lasciare a fine stagione -spiega il tecnico francese in una nota-. Sono grato per il privilegio di aver potuto servire questa società per così tanti e memorabili anni”. Il tecnico francese è alla ...