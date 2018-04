Wenger all’Arsenal | 1996-2018 | le vittorie | i record | l’addio

gqitalia

: Quando #Wenger si presentò all’#Arsenal 22 anni fa si poteva fare una conferenza stampa con dietro un pannello senz… - capuanogio : Quando #Wenger si presentò all’#Arsenal 22 anni fa si poteva fare una conferenza stampa con dietro un pannello senz… - Eurosport_IT : All'#Arsenal dall' 1 Ottobre 1996, Arsene #Wenger lascia i Gunners dopo 22 anni: ma dal 1996 quante cose sono cambi… - DiMarzio : Anche #Klopp ha parlato dell'addio all'#Arsenal di #Wenger: 'Senza di lui sarà molto diverso. Gli auguro il meglio'… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Finisce l’eraai Gunners. Anche per i parametri dell’Inghilterra, dove i tecnici sono ‘manager’ e gestiscono spesso a lungo la direzione tecnico-sportiva, il regno del francese è stato epocale. Ricco di traguardi e anche delusioni. “Sono grato per avere avuto il privilegio di lavorare in questo club per così tanti anni memorabili”, ha annunciato lo stesso Arsènedal sito del club. La sua è stata una delle panchine più longeve del calcio europeo. Nei due decenni sotto la sua guida, l’Arsenal ha vinto tre titoli di Premier League e sette coppe d’Inghilterra (oltre a sette Community Shield, la coppa di lega). Due sono state le “doppie”, coppa e campionato nella medesima stagione nel 1998 – primo allenatore non britannico a vincere la Premier – e nel 2002. Anche se resto epico il trionfo nel campionato ...