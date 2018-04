Wells Fargo patteggia per un miliardo su truffa ai clienti

JP Morgan - Citigroup e Wells Fargo a picco dopo il bilancio : Teleborsa, - I bilanci in crescita oltre le attese non aiutano Citigroup , JP Morgan e Wells Fargo . I tre colossi della finanza statunitense stanno infatti crollando a Wall Street con perdite di oltre ...

Wells Fargo : utili in rialzo a $5 - 94 miliardi - meglio delle attese. Giù il fatturato : Nel primo trimestre dell'anno, Wells Fargo ha assistito a una crescita degli utili del 5,5%, a $5,94 miliardi , o $1,12 per azione.

Wells Fargo - rischia sanzioni da un miliardo : MILANO - Wells Fargo ha spiegato che i conti appena diffusi 'sono soggetti a cambiamenti' per via delle discussioni in corso con una serie di autorità americane - il Consumer financial protection ...