Weekend in Liguria | 7 borghi-gioiello da visitare in primavera

(Di venerdì 20 aprile 2018) Si scrivee si legge immancabilmente Riviera: quella del parco nazionale delle Cinque Terre, delle spiagge genovesi di Caprafico e Boccadasse e della cala degli orsi di Bussana, a Sanremo, o dei megayacht attraccati al borgo di Portofino; Riviera dalla costa sassosa o sabbiosa, spettinata dagli scogli o fitta di ghiaia, che corre per più di 300 km sul Mediterraneo occidentale regalando qui e là promontori sperticati e calette remote. LEGGI ANCHEsegreta (a Ponente) Ma non è tutto litorale ciò che è ligure, non dove l’azzurro del mare cede il passo al verde degli orti terrazzati e un entroterra sorprendentemente rigoglioso si apre a perdita d’occhio, attirando turisti da mezzo mondo: sono le magiche valli dell’imperiese, incastonate alle spalle della Riviera dei Fiori, in cui il colore delle olive è lo stesso dei piatti (fra ricette a base di verdure ed erbette aromatiche) ...