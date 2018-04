ilfattoquotidiano

: L'uscita infelice di #Berlusconi ('Gli italiani hanno votato male') è un fallo di frustrazione, roba da cartellino… - GianlucaVasto : L'uscita infelice di #Berlusconi ('Gli italiani hanno votato male') è un fallo di frustrazione, roba da cartellino… - riccardo_fra : L’arresto di Pippo #Gennuso per voto di scambio politico-mafioso è l’ennesimo scandalo che inchioda #Musumeci alle… - erregi69 : Voto di scambio, i Caputo tornano liberi. Riesame accoglie ricorso del dirigente e del candidato della Lega in Sici… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Per la procura di Termini Imerese chiedevano voti in cambio di posti di lavoro. Di più. Sono accusati anche di attentato ai diritti politici del cittadino per aver fatto credere che nella campagna elettorale per le regionali siciliane del 2017 il candidato era uno, anche se in realtà era l’altro. Sono i fratelli Salvino e Mario. Il primo ex deputato regionale siciliano e commissario straordinario per la provincia di Palermo del movimento Noi con Salvini, la costola siciliana della Lega. Il secondo candidato non eletto alle ultime elezioni regionali sempre con il partito di Matteo Salvini. Ai domiciliari dal 4 aprile, ora sono di nuovo: lo ha deciso il Tribunale deldi Palermo presieduto da Lorenzo Jannelli, annullando l’ordinanza emessa dal Gip di Termini Imerese che ne disponeva l’arresto. Il tribunale ha accolto ilpresentato dai legali dei ...