Volley | Superlega | Coppe Europee 2017 2018 assegnati i posti delle italiane

Volley : Superlega - Perugia doma Trento e vola in Finale : Perugia - È un uragano la Sir Safety Conad Perugia che sfoga la sua furia pallavolistica sulla Diatec Trentino in gara 5 di semiFinale scudetto e vola all'atto conclusivo della Superlega dove si ...

Volley : Superlega - Modena interrompe il rapporto con Radostin Stoytchev : Modena- Dopo la turbolenta stagione appena conclusa con l'eliminazione in semifinale dai Play Off per mano della Cucine Lube Civitanova, l'Azimut Modena ha comunicato, con uno scarno comunicato, che ...

Volley - Superlega : Civitanova vede la finale - Modena piegata al quinto set : ROMA - Servono quasi tre ore di gioco alla Cucine Lube Civitanova per far valere il fattore campo in gara 3 della Semifinale Play Off della Superlega. Nel tutto esaurito dell'Eurosuole Forum i ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : in semifinale va Padova : LA CRONACA DEL MATCH- Subito avanti i veneti che si portano sul 4-6 sfruttando anche due errori in attacco di Marechal e Diamantini. Col passare dei minuti lo schiacciatore francese calibra la mira e ...

Volley : Superlega Play Off Challenge - Monza e Latina vincono Gara 1 dei Quarti : I TABELLINI- GI GROUP Monza - WIXO LPR PIACENZA 3-1 , 25-17, 19-25, 25-23, 27-25, GI GROUP Monza: Shoji 6, Plotnytskyi 12, Beretta 5, Finger 17, Dzavoronok 19, Buti 6, Brunetti , L, , Rizzo , L, , ...

Volley : Superlega - Ngapeth a fine stagione lascerà Modena : giocherà a Kazan : Modena -Che i rapporti fossero logori da tempo lo si sapeva, ma nessuno si aspettava che l'ufficialità del divorzio fra Earvin e Swan Ngapeth e l'Azimut Modena si concretizzasse prima della fine dei ...

Volley : Superlega - Filippo Lanza è l'MVP dei Quarti Play Off : ROMA- Filippo Lanza è stato insignito del titolo di 'UnipolSai MVP dei Quarti di Finale Play Off UnipolSai. Il n. 10 gialloblù ha centrato l'obiettivo grazie alla nomination ottenuta in gara 3 dei ...

Volley : Superlega - Semifinali Play Off - Gara 1 è di Perugia : LA CRONACA DEL MATCH- Gli starting six non presentano novità rispetto a quanto previsto alla vigilia: Bernardi propone De Cecco al palleggio, Atanasijevic opposto, Zaytsev e Berger in posto 4, ...

Volley : Superlega - Gara 1 semifinali - Modena sfiora il colpo all'Eurosole : IL TABELLINO- CUCINE LUBE CIVITANOVA - AZIMUT Modena 3-2 , 25-22, 21-25, 25-16, 21-25, 15-13, CUCINE LUBE CIVITANOVA: Christenson 1, Juantorena 18, Stankovic 7, Sokolov 24, Kovar 4, Cester 6, Sander ...

Volley : Superlega - domani sera con Gara 1 fra Civitanova e Modena aprono le semifinali : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Volley : Superlega - via alle semifinali con Civitanova e Modena : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Volley - play off Superlega : Trento-Perugia - sfida infinita tra tabù e rivincite : Trento è tornata a ruggire ed ha liquidato la pratica Verona in tre set nei play off di Superlega Volley. A differenza delle precedenti sfide con la Calzedonia (25-20, 25-22, 25-15) il sestetto di Lorenzetti ha controllato il match dal primo all’ultimo punto senza concedere nulla agli avversari. Kovacevic (diciotto punti) e Lanza (quindici punti) sono stati devastanti ed agli scaligeri non è bastato l’orogoglio di Maar per restare in scia degli ...

Superlega Volley : una Perugia cinica supera l'ostacolo Ravenna in gara 3 : Risultati, cronaca e tabellini di gara 2 dei quarti di finale Play Off Superlega volley, il programma dei quarti gara 2 e come seguirli in tv Playoff Superlega volley, Ravenna-Perugia: le probabili ...