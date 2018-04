Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia-Russia - la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire le azzurrine : L’Italia affronterà la Russia nella Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia (Bulgaria) le azzurrine affronteranno le pari età russe nel match che assegna il titolo: le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno tutte le carte in regola per regalarci una grande gioia. Di seguito la Data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Russia, Finale degli Europei U17 2018 di Volley femminile. La partita sarà ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : Italia scatenata - azzurrine in Finale! Stesa la Bulgaria - ora sfida alla Russia : L’Italia si è qualificata alla Finale degli Europei U17 di Volley femminile. A Sòfia le azzurrine hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (21-25; 25-22; 25-10; 28-26) e si sono così guadagnate la sfida conclusiva contro la Russia che ha invece regolato la Turchia per 3-0. Le ragazze di coach Marco Mencarelli scenderanno in campo domani pomeriggio con l’obiettivo di conquistare l’ambito trofeo. La nostra Nazionale ha dovuto faticare ...

Volley : A2 Femminile - Quarti Play Off : Gara 3 a Chieri e Mondovì : ROMA - Domenica pomeriggio , ore 17.00, si decideranno le due squadre che raggiungeranno in semifinale dei Play Off le già qualificate Ubi Banca S.Bernardo Cuneo e Battistelli San Giovanni in ...

Volley : A1 Femminile - Finale Scudetto - Conegliano cerca la rivincita su Novara : PLAY OFF Scudetto- LA Finale- , 1, Igor Gorgonzola Novara - , 3, Imoco Volley Conegliano 1-0 GARA 2- Sabato 21 aprile, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, . Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assenti le big di Novara e Conegliano : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha indetto un collegiale di preparazione in vista della Nations League, competizione che sostituisce il Grand Prix. Le azzurre si raduneranno il 22 aprile al Centro Pavesi di Milano. Tra le 20 ragazze selezionate non ci sono ovviamente le giocatrici di Novara e Conegliano, impegnate nella Finale Scudetto: Paola Egonu, Anna Nicoletti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela ...

Volley : A1 Femminile - Novara travolgente in Gara 1 della finale Play Off : IL TABELLINO - IGOR GORGONZOLA Novara - IMOCO Volley CONEGLIANO 3-0 , 25-23 25-20 25-21, IGOR GORGONZOLA Novara: Piccinini 10, Gibbemeyer 8, Skorupa 2, Plak 10, Chirichella 6, Egonu 14, Sansonna , L, ,...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara travolge Conegliano in gara1 - dominio delle Campionesse d’Italia : Novara parte a mille e domina la gara1 della Finale Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia sconfiggono Conegliano con un netto 3-0 (25-23; 25-20; 25-21) e si portano subito avanti nella serie che assegna il tricolore: match totalmente a senso unico che si è risolto in novanta minuto di gioco, interamente controllato dalle padrone di casa che hanno mandato in visibilio il pubblico di un gremito PalaIgor. Le Pantere sono ...

Beach Volley - World Tour 2018 Xiamen. Azzurri : missione main draw fallita - è crisi nera al femminile. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Niente tabellone principale per le due coppie azzurre impegnate nel torneo di qualificazione del torneo del World Tour 4 Stelle di Xiamen in Cina. Saranno dunque Ranghieri e Caminati a rappresentare l’Italia nel main draw le cui sfide iniziano nella notte. Due eliminazioni diverse, quelle subite dalle coppie italiane. A testa alta per Carambula/Gabriele, eliminati al tie break del secondo turno dopo una doppia battaglia con coppie di buon ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia vola in semifinale da prima del girone - travolta la Germania : L’Italia continua a volare agli Europei U17 di Volley femminile. Le azzurrine sconfiggono la Germania con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-13), infilano la quinta vittoria consecutiva e chiudono il girone al primo posto. Le ragazze di coach Marco Mencarelli ora se la vedranno contro la seconda classificata della Pool A (la vincente di Bulgaria-Serbia se il match non terminerà al tie-break, altrimenti la Slovenia) mentre dall’altra ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - che battaglia in gara1. Parata di stelle in campo : Questa sera (ore 20.30) inizierà la Finale Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano si sfideranno nell’attesa gara1 che apre la serie al meglio delle cinque partite: al PalaIgor andrà in scena un match subito importante che ci dirà quali sono i valori attualmente in campo. Le due squadre si conoscono perfettamente visto che si sono già affrontate sei volte in stagione (4-2 per le padrone di casa): le piemontesi si sono imposte ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara1 oggi. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la partita : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 18 APRILE: 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Imoco ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara1 oggi. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi mercoledì 18 aprile si gioca la gara1 della Finale Scudetto di Volley femminile. Novara e Conegliano sono pronte per sfidarsi nel match che apre la serie: le migliori due squadre del panorama italiana ci regaleranno uno spettacolo, la partita si preannuncia estremamente equilibrata e intensa. Da una parte le Campionesse d’Italia, dall’altra le Pantere che tornano a giocarsi un atto conclusivo dopo due anni: entrambe le ...

Volley : A2 Femminile - mercoledì si gioca Gara 2 dei Quarti Play Off : ROMA- I Quarti di Finale dei Play Off vivranno, mercoledì sera alle 20.30, Gara 2. Nella partita che ha aperto le quattro Serie sono tutte sull' 1-0, dopo i successi interni di Ubi Banca S.Bernardo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...