Vita e viaggi nello spazio | prove tecniche per missioni sempre più ambiziose

GoWare lancia D/Alighieri - un viaggio nella Vita e nell'opera di Dante : Mito, Cronaca, Storia e Dante e la musica. Lo spartito della Divina Commedia , entrambi di Marco Romanelli; Dante e la tecnologia. Macchine e invenzioni nel Medioevo di Filippo Silvestri; Dante e la ...

L’Africa - un viaggio capace di cambiare la Vita per sempre : Amare L’Africa è possibile se non inevitabile. Lasciarsi rapire dai suoi colori, dai suoi paesaggi e dalla sua cultura è una conseguenza certa, soprattutto dopo aver scoperto con i propri occhi la bellezza immensa e le tante attrazioni di questo Paese. È per questo motivo che progettare un viaggio in quei territori lontani è un regalo che andrebbe fatto a se stessi o a una persona cara. Organizzare una vacanza in Africa è semplice. C’è chi ad ...

Viaggi low cost : la 'trappola' dei costi nascosti che fanno lieVitare il prezzo finale : Viaggiare a prezzi accessibili è ormai per tutti ma fare attenzione ai costi a sorpresa è quanto meno necessario. Con l'avvento di internet e la possibilità di prenotare voli low cost , treni, mezzi ...

Viaggi & Turismo - Rimske Terme : cultura e relax - la vacanza è serVita : La più antica fonte termale slovena ha duemila anni di storia e se li porta benissimo: l’acqua di Rimske, che attira oggi tante persone alla ricerca di semplice relax o di un sollievo ai sintomi di nuerose malattie ortopediche, reumatiche, respiratorie e dermatologiche, era infatti utilizzata e amata anche dai Romani per le sue proprietà benefiche. Un bagno in queste acque portentose diventa allora un’immersione nella storia, perché tracce della ...

Viaggi & Turismo - aeroporto di Catania : ecco tutte le novità della “Summer 2018” - 31 Paesi e 97 destinazioni : 31 Paesi stranieri collegati con Catania dall’ Europa, dall’Africa e dall’Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, 8 hub intercontinentali e 7 nuovissime rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno; aumentano le frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco e Dusseldorf; idem sulla Catania-Roma, la rotta più trafficata d’Italia, che in estate ...

Destinazione Marte - gli orti a gravità zero. Così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. Lo speciale su SkyTG24 : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Orti a gravità zero… a Roma : così nutriremo gli equipaggi nei viaggi stellari di lungo raggio. ‘Destinazione Marte’ - speciale su Sky : La corsa al Pianeta Rosso, la ricerca per garantire la sopravvivenza nei viaggi stellari di lungo raggio, le collaborazioni tra agenzie nazionali e aziende private. Cosa c’è nel futuro delle missioni spaziali? Ne parla lo speciale di Sky TG24 “Destinazione Marte”, in onda domani, mercoledì 21 marzo alle 21.30 su Sky TG24 HD e disponibile su Sky On Demand. Ospite sarà Paolo Nespoli, astronauta e veterano italiano dello spazio, di ritorno dalla ...

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia Vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Zurich cresce nelle attività assicurative di viaggio : Teleborsa, - Zurich Insurance Group ha acquisito 19 aziende in America Latina, operanti con i marchi Travel Ace e Universal Assistance. Il gruppo assicurativo svizzero ha dichiarato di voler ...

Zurich cresce nelle attività assicurative di viaggio : Zurich Insurance Group ha acquisito 19 aziende in America Latina, operanti con i marchi Travel Ace e Universal Assistance. Il gruppo assicurativo svizzero ha dichiarato di voler accelerare la crescita ...

La seconda Vita di Obama tra libri - viaggi e un programma in tv : Non proprio la «Obama Tv», ma comunque una piattaforma con 118 milioni di utenti nel mondo, che riaccende tutte le speculazioni sul futuro politico della coppia presidenziale. La notizia l'ha ...

#YGSki 2018 : il viaggio della Vita raccontato dai protagonisti [Video] : Soprattutto se consideri che sono reduci da una settimana a Whistler Blackco mb, resort canadese amatissimo da tutti gli appassionati di sport invernali. Nella suddetta settimana, i giovanissimi ...

Una Vita in viaggio (lavorando)? Ecco come si fa : Quante volte vi è capitato di voler conciliare il lavoro e il vostro bisogno di viaggiare? E quante volte vi siete sentiti dire che è solo un’utopia? Se il vostro spirito è quello del globetrotter e non riuscite a stare fermi nello stesso posto troppo a lungo e se la vostra necessità di scoprire il mondo e conoscere nuove culture batte la voglia di stabilità, per fortuna ci sono alcune professioni che favoriscono questa attitudine. I veri ...