Vinili | una passione | la guida essenziale per viverla appieno

(Di venerdì 20 aprile 2018) Sabato 21 aprile il Record Store Day, la giornata mondiale per la salvaguardia dei negozi di dischi, giunge alla sua undicesima edizione raccogliendo sempre più entusiasmo. Sarà che il vinile, feticcio senza tempo, è oggetto di una riscoperta di massa, non più materia da cultori quasi esoterici e nicchie ‘luddiste’. “Gioia per gli occhi, il tatto e l’ascolto” sostengono gli appassionati; “altro che i cd, per non parlare dello streaming”, aggiungono. Nel mare magnum degli eventi organizzati per celebrare il 45 e 33 giri, si fa notare l’uscita, anche in lingua italiana, di una pietra miliare come Il manuale del vinile - Come ottenere il massimo dai tuoi dischi e dal tuo impianto, scritto da Matt Anniss e Patrick Fuller e pubblicato dalla casa editrice Lswr. Un volume cartonato di 192 pagine, indirizzato sia al principiante che al ...