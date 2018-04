Video | testo e traduzione di No Tears Left To Cry di Ariana Grande | il nuovo singolo tra

Il duetto di Einar Ortiz e Carmen Ferreri come Renga e Amoroso in L’amore altrove : testo e Video : Il duetto di Einar Ortiz e Carmen Ferreri lo ascolteremo nel corso del secondo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi. Mentre nella squadra bianca saranno Irama ed Emma Muscat a duettare sulle note degli Imagine Dragons, nella squadra blu toccherà ad Einar Ortiz e a Carmen Ferreri. Per il team blu, la commissione di Amici di Maria De Filippi ha selezionato un pezzo in lingua italiana che vede Francesco Renga in duetto con ...

L’impossibile è il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo : Video e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo è L'impossibile. Il brano arriva in radio il 13 aprile e rappresenta il secondo estratto dal disco da solista dell'ex bassista dei Pooh, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto. Già in programma un'edizione limitata del brano, col doppio lato A L'impossibile/La notte è un'alba. Il vinile sarà distribuito in edizione limitata, in mille copie totali, su ...

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

Video - testo e traduzione di Sign Of The Times di Harry Styles - singolo multiplatino un anno dopo il debutto da solista : Sign Of The Times di Harry Styles è il primo singolo da solista rilasciato esattamente un anno fa, certificato in Italia doppio platino. Il brano ha sancito il grande debutto in solitaria del cantante degli One Direction. Il brano ha anticipato il primo lavoro discografico di Harry Styles, un album omonimo pubblicato lo scorso maggio e acclamatissimo dalla critica e dal pubblico internazionale. Il brano Sign Of The Times di Harry Styles ha ...

Video e testo Stavo pensando a te di Fabri Fibra - la nuova versione in duetto con Tiziano Ferro : Stavo pensando a te di Fabri Fibra è uno dei brani del rapper contenuto nell'album Fenomeno. Datato 2017, la clip ufficiale di Stavo pensando a te di Fabri Fibra ha totalizzato su YouTube e su Vevo oltre 25 milioni di visualizzazioni. Stavo pensando a te di Fabri Fibra vive da pochi mesi anche in una nuova versione in featuring con il cantautore italiano Tiziano Ferro. Su Fabri Fibra, Tiziano Ferro ha dichiarato: “Fibra è uno dei pochi ...

Video e testo La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini - una storia d’amore impossibile : La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è uno dei singoli più apprezzati del cantautore bolognese. Contenuto nell'album La teoria dei colori, La nuova stella di Broadway è stato il terzo brano ad essere rilasciato in radio. Il Videoclip ufficiale ha raggiunto, alla data odierna, più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube e su Vevo. La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è stata ispirata dal celebre film Chicago con ...

Video e testo Tappeto di fragole dei Modà - un “insieme di quadri” di Kekko Silvestre da Viva i romantici : Tappeto di fragole dei Modà è un singolo della band guidata da Kekko Silvestre, settimo brano estratto dal loro quarto album dal titolo Viva i romantici. Rilasciato in radio il 18 novembre 2018, vanta un Videoclip ufficiale per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato in località diverse della regione Veneto e prodotto da Run Multimedia. La clip ufficiale di Tappeto di fragole dei Modà è stato rilasciato il 28 novembre 2011 e ha superato, ad ...

Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda : testo e Video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...

Video - testo e traduzione di No Roots di Alice Merton - una dedica a chi non ha radici : No Roots di Alice Merton è il singolo certificato disco d'oro in Italia, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è contenuto nell'omonimo EP di debutto della giovane cantante, rilasciato nel dicembre 2016. Originaria di Monaco di Baviera, Alice Merton è l'artista donna rivelazione del 2018, e a soli 24 anni si è fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica internazionale proprio grazie al successo di No ...

Video e testo Perché sono rimasto da solo di Zic - il 2° singolo inedito del cantante della squadra bianca : Perché sono rimasto da solo di Zic è uno di singoli inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il lancio del brano Capodanno, nella sfida inediti contro il gruppo dei The Jab, vinta da Zic per numero di download effettuati dai fan, il cantante ha potuto lavorare al rilascio di un altro brano. La canzone rilasciata da Zic ad Amici di Maria De Filippi si intitola Perché sono rimasto da solo ed è il secondo brano pubblicato nel corso ...

Video e testo di Capodanno di Zic - singolo inedito cantato a Rudy Zerbi prima del serale : Capodanno di Zic è uno dei singoli inediti presentati dai concorrenti ad Amici di Maria De Filippi. A cantare Capodanno è il talento della squadra bianca Zic che ha ottenuto l'accesso al serale dopo un percorso impegnativo. Capodanno di Zic ha colpito anche Rudy Zerbi che a gennaio ha ascoltato la versione integrale del brano dal vivo, in sala prove, in solitaria con il concorrente che si è dimostrato particolarmente emozionato. "Ti ...

Skuola.net - gli appunti da testo a Video in pochi secondi. Nuove opportunità per gli inserzionisti pubblicitari : L'obiettivo è di arrivare, dopo lo streaming, alla possibilità di scaricare quei contenuti per portarli sempre con sé. Ma il varo dei video appunti UGC, se da un lato consegna ai ragazzi maggiori ...

Video e testo Quattro Mura di Biondo - al serale con un singolo inedito da milioni di views : Quattro Mura di Biondo è un singolo presentato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 17, in onda tra il 2017 e il 2018. Biondo è tra i concorrenti che accederanno al serale di Amici 2018, atteso a partire da sabato 7 aprile in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20. Tra i pezzi presentati dal cantante nel programma, c'è il brano Quattro Mura, un singolo già rilasciato negli scorsi anni su YouTube che vanta all'attivo milioni di ...

Testo Mio Fratello di Biagio Antonacci - il Video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Il nuovo singolo di Biagio Antonacci sarà disponibile in rotazione radiofonica dal prossimo 6 aprile mentre è già disponibile in download digitale e in free streaming, all'interno del disco. Mo ...