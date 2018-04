“Vi piaccio?” Nuovo look per Francesco Monte L’ex naufrago cambia di nuovo ”testa” e

caffeinamagazine

(Di venerdì 20 aprile 2018) Quando la relazione, durata quattro anni, con Cecilia Rogriguez è finita ha deciso di rasarsi i capelli. Adessodi. Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, dove era stato accusato di aver fumato marijuana dall’ex pornostar Eva Henger, l’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un altro colore e un taglio sbarazzino. Dalla stories pubblicata su Instagram, infatti,sfoggia un ciuffo all’insù, più chiaro del solito, schiarito dai colpi di sole. Come detto, quandoè stato lasciato dalla Rodriguez durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip,, noto anche per il suo ciuffo fluente, aveva deciso di darci un taglio e di presentarsi da Maurizio Costanzo con un taglio cortissimo. Ora, però, sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di ”Ciao ...