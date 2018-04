ilgiornale

: “Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi”. Così ha Sebastian #Vettel, ottavo nel… - rtl1025 : “Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi”. Così ha Sebastian #Vettel, ottavo nel… - Eurosport_IT : Max Verstappen fa l'autoscontro e rovina la gara di Sebastian Vettel! ?????? Il #ChineseGP è di Daniel Ricciardo, ter… - canalesportiv : Vettel vs Max, Vale vs Marquez La lezione F1 al far west in pista -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Sergio ArcobelliQuella tra Sebastiane Max Verstappen e trantino Rossi e Marcè una storia che potrebbe ispirare un regista o un romanziere. Ma nemmeno il più audace sceneggiatore, magari un Quentin Tarantino di turno, avrebbe potuto scrivere un copione così hollywoodiano per un duello a spade katana stile Kill Bill, tanto per citare uno dei capolavori del regista statunitense. Come ogni storia d'amore o, come in questo caso, di profondo odio e rancore tutto ha avuto inizio con un contatto di gara che, in seguito, ha visto uno dei contendenti utilizzare parole forti e toni un po' minacciosi nei confronti del colpevole di turno. "È un idiota". "È un bastardo". Già. Basta davvero poco, anche un vaffa di troppo, per scatenare l'Apocalisse."È un pazzo, ha centrato Rosberg come un idiota". Non usò mezzi termini nel suo team radio Max Verstappen, quando Sebastian...