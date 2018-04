Verissimo | gli ospiti di sabato 21 aprile 2018 sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi si commuove a Verissimo parlando della figlia Mia : Verissimo, Alessia Marcuzzi commossa: il pensiero alla figlia Mia e ai momenti difficili familiari per L'Isola dei Famosi In attesa del gran finale de L'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi è stata ...

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Alessia Marcuzzi piange a Verissimo : dal canna-gate alle parole della figlia (video) : Alessia Marcuzzi piange a Verissimo. La conduttrice è arrivata a poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi davvero provata e stremata da mesi che ha definito belli ma davvero molto complicati e in cui l'unico raggio di sole sono state le risate che le ha fatto fare Francesca Cipriani. Alessia Marcuzzi non svela il nome del suo preferito ma sicuramente da questa affermazione possiamo capire che si tratta proprio di lei, l'ex gieffina ...

“Giù le mani!”. Verissimo - Simone Barbato inferocito. Ospite di Verissimo l’ex naufrago rivela tutta la verità su quello che è successo all’Isola dei Famosi e Stefano De Martino gli dà ragione. Silvia Toffanin particolarmente contrariata : La sua uscita dall’Isola dei Famosi è stata particolarmente infelice. Simone Barbato è passato alla storia come il concorrente più scorbutico della storia del reality. Dopo settimane di permanenza non è infatti riuscito a instaurare un buon rapporto con gli altri naufraghi e alla fine se ne è andato senza salutare nessuno, insomma il suo messaggio è stato chiaro e adamantino: “Con voi non voglio avere nulla a che fare”. Ovviamente la cosa ...

Belen Rodriguez e la sua famiglia a Verissimo : "Tra qualche mese - avrò la cittadinanza e sarò italiana" : Belen Rodriguez, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias e alla madre Veronica Cozzani, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5.La showgirl e conduttrice argentina, presentata per l'occasione dal suo ex marito Stefano De Martino, in collegamento dall'Honduras ("Sono felice che si ricordi ancora il mio vero nome!"), ha esordito, parlando di un argomento decisamente impegnativo: la ...

“La sua morte…”. Verissimo - Belen straziata dal dolore. Ospite di Silvia Toffanin - l’argentina si lascia andare e ricorda quel suo legame “particolare” con Fabrizio Frizzi che nessuno conosceva. Lacrime e cordoglio : La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta l’Italia. Il conduttore se ne è andato il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Da indiscrezioni spuntate dopo la sua morte, però, sembra che Frizzi fosse gravemente malato: in tanti hanno parlato di tumori inoperabili dei quali Frizzi era a conoscenza. Pare infatti che sapeva che sarebbe morto da un momento all’altro. Il pubblico, però, non sapeva nulla: tutti erano rimasti a quel malore che ...