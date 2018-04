Venerdi 20 Aprile sui canali Sky Cinema HD

MotoGP oggi (venerdì 20 aprile) - GP Americhe 2018 : orario d’inizio e su che canale vedere le prove libere. Dirette - tempo reale e differite : Dal 20 aprile, il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) nel primo giorno di prove libere del terzo round iridato 2018. In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai ...

Da Vicomix alla Sagra di San Marco - La guida al weekend da Venerdì 20 a Domenica 22 Aprile : ... musica, mostre, camminate, spettacoli, intrattenimento e stand gastronomici, con specialità e piatti tipici a base di Bruscandoli e pregiati vini. Tutte le manifestazioni si svolgeranno al coperto ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Il torneo sarà trasmesso in tv da Sky Sport , attraverso il canale Sky Sport HD , mentre sarà possibile seguirlo in streaming attraverso la piattaforma Sky Go . Di seguito il programma ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di venerdì 20 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai quarti di finale sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in semifinale domani alle ore 11.00 sul Campo dei Principi contro il sudafricano Raven Klaasen ed il neozelandese Michael ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 20 aprile 2018: Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato) capisce che Marina (Nina Soldano) non ha alcuna intenzione di affidarsi al suo studio legale e ciò si ripercuote aspramente su Elena (Valentina Pace)… Beatrice (Marina Crialesi) subisce le dure parole di Susanna (Agnese Lorenzini) e così precipita in una profonda crisi destinata a farle davvero toccare il fondo… Raffaele (Patrizio ...

National Geographic Festival delle Scienze : il programma di domani - venerdì 20 aprile : 1/6 ©Musacchio & Ianniello ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere (venerdì 20 aprile). Programma - orari e tv. Il palinsesto su Sky e TV8 : Dopo quanto accaduto nel weekend del Gran Premio di Argentina, il Motomondiale sbarca in Texas per il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin. Siamo giunti al terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2018 e, senza dubbio, siamo pronti a vivere un fine settimana ad alta tensione. I fatti di Termas de Rio Hondo rischiano di avere incrinato irrimediabilmente il clima all’interno del lotto dei piloti, per cui c’è il pericolo che ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 20 aprile : Sole praticamente ovunque, da Nord a Sud The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 20 aprile appeared first on Il Post.

Musei Vaticani - dal 20 aprile apertura notturna tutti i venerdì - : Fino al 26 ottobre, il percorso museale del pontefice sarà visitabile tutti i venerdì dalle 19 alle 23. Ad accompagnare il pubblico, una serie di concerti

Il Segreto - Julieta sospetta di Saul : anticipazioni puntata di venerdì 20 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 20 aprile alle 21.25 su Canale 5. Secondo appuntamento in prima serata per la soap spagnola dopo il cambio di giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 16 al 20 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Tutta Puente Viejo dà l’addio a Fe… Emilia è in ansia per il comportamento di Beatriz e per il gossip che coinvolge quest’ultima e Aquilino. Beatriz propone ad Aquilino di fare una fuga romantica a Barcellona o a Madrid. Camila tenta di convincere Hernando che la cosa migliore per loro sarebbe accettare il prestito di Nicolas, ma lui non vuol proprio ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018 : anticipazioni puntata 440 di Una VITA di giovedì 19 e venerdì 20 aprile 2018: Mauro affronta Fernando per strada e gli molla un pugno. Teresa, assistendo alla scena, lo allontana da lei. Cruz entra in casa Alvarez-Hermoso e dichiara i suoi sentimenti a Celia. I due si baciano ma vengono sorpresi da Trini e a quel punto Celia racconta tutto all’amica chiedendole anche aiuto; Trini però rifiuta. Elvira tenta senza grande successo di spingere ...