VALLANZASCA RESTA IN CARCERE | NO DEI GIUDICI ALLA LIBERTÀ CONDIZIONALE Furto del 2014 ha

VALLANZASCA RESTA in carcere - "No a libertà condizionale"/ Ultime notizie : giudici respingono richiesta : Vallanzasca resta in carcere: i giudici respingono richiesta della difesa di libertà condizionale con la motivazione di mancata certezza di ravvedimento.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:25:00 GMT)

VALLANZASCA - respinta la richiesta di libertà condizionata. Il tribunale : “Deve restare in carcere” : Renato Vallanzasca deve restare in carcere. È questa la decisione presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dalla difesa. Della stessa idea era il pg Antonio Lamanna, contrario alla scarcerazione perché, a suo parere, non c’è stato alcun “ravvedimento” nel boss della mala milanese. Il difensore di Vallanzasca, l’avvocato Davide ...

Richiesta respinta : VALLANZASCA RESTA in carcere : resta in carcere Renato Vallanzasca, protagonista della criminalità milanese degli anni settanta e ottanta. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dall’avvocato Davide Steccanella, difensore del 68enne che sta scontando quattro ergastoli e 296 anni totali di carcere. U...

VALLANZASCA RESTA in carcere : Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha giudicato inammissibile la richiesta di semilibertà e rigettato quella di libertà condizionale per Renato Vallanzasca , che dunque resterà in carcere . Nell'...

VALLANZASCA RESTA in cella - giudici dicono no alla libertà condizionale : Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dalla difesa di Renato Vallanzasca, il protagonista della mala milanese negli ...