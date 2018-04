ilfattoquotidiano

: Vallanzasca, respinta la richiesta di libertà condizionata. Il tribunale: “Deve restare in carcere”… - Cascavel47 : Vallanzasca, respinta la richiesta di libertà condizionata. Il tribunale: “Deve restare in carcere”… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Renatodevein carcere. È questa la decisione presa daldi Sorveglianza di Milano, che ha respinto le richieste di liberazione condizionale e di semipresentate dalla difesa. Della stessa idea era il pg Antonio Lamanna, contrario alla scarcerazione perché, a suo parere, non c’è stato alcun “ravvedimento” nel boss della mala milanese. Il difensore di, l’avvocato Davide Steccanella, per supportare la suaaveva presentato una relazione del carcere di Bollate, dove il “Bel Renè” è attualmente detenuto. Secondo l’equipe di esperti dell’istituto penitenziario c’è stato negli ultimi anni un “cambiamento profondo, intellettuale ed emotivo” che pone le basi perché il soggetto “possa essere ammesso alla liberazione condizionale” e concludere la pena fuori dal carcere. Ma non solo. Questo ...