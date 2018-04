Valentino Rossi | GP Americhe 2018 | “Bene le prove libere | ho margine di miglioramento

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Andrea Iannone ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Suzuki si è scatenato negli ultimi istanti del turno e ha stampato un interessante 2:04.599, rifilando così 56 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e ...

MotoGp Usa - Valentino Rossi : «Ho ancora margine per migliorare» : AUSTIN - Valentino Rossi nel primo giorno di prove libere sul circuito di Austin, in Texas, ha fatto registrare il secondo tempo dietro al grande rivale Marc Marquez: ' Il primo turno è andato ...

MotoGP - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Ha paura di me? È un problema suo. Per vincere bisogna attaccare sempre” : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo precede Valentino Rossi di quattro decimi, prosegue il duello a distanza tra i due rivali dopo i noti fatti dell’Argentina. Oggi il pilota della Honda è tornato sulla celebre dichiarazione del Dottore che aveva detto di avere paura di essere in pista con Marquez. Il Cabronçito ha rilasciato ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Marc Marquez davanti a Valentino Rossi - Dovizioso sesto : Marc Marquez mostra subito i muscoli sul prediletto circuito di Austin e firma il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo, che su questo circuito ha sempre vinto, ha piazzato un notevole 2:05.530 che è risultato inarrivabile per tutta la concorrenza. Il pilota della Honda si è migliorato continuamente nel corso del turno, nonostante delle problematiche condizioni della ...

Furia Valentino Rossi - il Dottore sbotta in conferenza stampa! : Si avvicina il gran premio di Austin di MotoGp e nel frattempo Valentino Rossi non ci sta e sbotta in conferenza stampa, ecco le accuse del pilota, si è precisato sul fatto che non esistono tensioni tra la Yamaha e il suo braccio destro Alessio Salucci, Uccio: “Non è assolutamente vero, è tutto inventato da un giornalista che ha basato tutta la carriera a dire bugie su di me – ha spiegato un Dottore -. Bugie sulla mia famiglia, su mio ...

MOTOGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Valentino : "Anche in futuro direi le cose che penso adesso dello spagnolo" : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:32:00 GMT)

VIDEO Valentino Rossi - la conferenza stampa ad Austin. Il Dottore chiude il caso Marquez : “Guardiamo avanti - non cambio idea” : Valentino Rossi ha parlato in una conferenza stampa personale indetta alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza prova del Mondiale MotoGP. Il Dottore non è voluto tornare sul noto contatto con Marc Marquez in Argentina, ha cercato di rasserenare gli animi e di chiudere il caso guardando con ottimismo al weekend di Austin. Di seguito i VIDEO della sua conferenza stampa in Texas. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

MotoGP - Valentino Rossi distende gli animi : “Guardiamo avanti. Parlerò con Marquez? In futuro. Stato d’animo ok” : Valentino Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è tornato a parlare in pubblico dopo i noti fatti dell’Argentina ma ha disteso gli animi e ha cercato di chiudere le polemiche. Il nove volte Campione del Mondo si concentra sulla gara che lo attende nel weekend: “La cosa più importante è guardare al futuro e pensare a questa gara, voglio ricominciare a ...

MotoGP - Valentino Rossi chiude il caso Marquez : “Quello che dovevo dire l’ho già detto - non perdo tempo” : Valentino Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima della conferenza stampa indetta alla vigilia del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore non si è voluto pronunciare nuovamente sui noti fatti di Termas de Rio Hondo, quando è stato speronato da Marc Marquez: “Sicuramente adesso dobbiamo pensare a questa gara. Sono passati un po’ di giorni. Quello che dovevo dire e quello che pensavo lo ...

