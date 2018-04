Valanga di immagini di Code Vein svelano dettagli su personaggi | combat system e altre

optimaitalia

(Di venerdì 20 aprile 2018) Nelle ultime ore, Bandai Namco ha rilasciato una nuova serie didel suo imminente action JRPG in stile soulslike: parliamo ovviamente di, del quale riceviamo tanti nuovisuinediti, sul gameplay e sulnonché su alcune feature esclusive.Gli screenshot mostrano Juuzo Mido, che conduceva ricerche approfondite sui Revenant prima del grande crollo. Egli era solito riunire gli orfani per sperimentare su di loro e usare le loro capacità in battaglia come mercenari. Usando le parti del corpo, le ha rinforzate, creando Revenant con abilità potenziate, capaci persino di bloccare gli attacchi feroci di Yakumo. Nelle nuovevediamo anche la funzione Combo Drain, oltre ad alcuni attacchi eseguibili a una mano (che portano il nome di Broadsword, Sunset Swords, Hanemukuro) e a due mani (Zweihander, Warped Blade, Nagimukuro).Ultimo, ...