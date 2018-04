Vaccini | Ricciardi | “Un diritto | ma anche una responsabilità”

Vaccini - casi di morbillo in Sicilia : per Ricciardi (ISS) c’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo , ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi , presidente dell’Istituto superiore di sanità), in oc casi one della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia . “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Vaccini : Ricciardi (Iss) - riportati in sicurezza bimbi in soli 7 mesi : “Sono risultati che pensavamo di poter raggiungere in 2 anni, e li abbiamo raggiunti in 7 mesi. Siamo molto contenti perché in pochissimi mesi abbiamo riportato in sicurezza i bambini italiani, per lo meno per l’esavalente“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, commentando i dati provvisori delle vaccinazioni in Italia a margine del forum “Un check-up per ...