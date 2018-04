Vaccini | dubbi e paure | per una settimana i pediatri rispondono ai genitori

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 aprile 2018) Non solo no–vax: sulle vaccinazioni iitaliani hanno tanti. Proprio per chiarirli la Società italiana dia (Sip) e la Società italiana di neonatologia (Sin), durante laeuropea delle vaccinazioni, hanno deciso di aprire un filo diretto telefonico per rispondere alle richieste di mamma e papà. L’iniziativa nasce in occasione dell’evento promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità-Regione europea, che si terrà dal 23 al 29 aprile all’insegna dello slogan ‘Prevenire, Proteggere, Immunizzare’ per contrastare la disinformazione. Nel corso della, il sito web e la pagina Facebook della Sip saranno dedicati al tema delle vaccinazioni. Ipotranno inoltre contattare telefonicamente il giorno 24 aprile dalle 10 alle 12 Lina Bollani, neonatologa Sin (telefono 0382502884) e dalle 12 alle 14 Elena ...