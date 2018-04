Usa | violò l’embargo con Iran e Corea del Nord | vietati i prodotti Zte per sette anni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018)di vacche magre, come nei libri della Genesi, ma non stiamo per parlare di brani delle Sacre Scritture. Lo spunto non arriva dalla Bibbia, ma da un provvedimento del BIS, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento statunitense del Commercio. Iin questione sono quelli di divieto di esportazione negli Usa che il ministro Wilbur L. Ross jr. ha inflitto a Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (“ZTE Corporation”) e ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. (“ZTE Kangxun”). E’ la storia del draconiano provvedimento nei confronti del colosso cinese ZTE, realtà imprenditoriale che – con un simile “castigo” – è stata colpita al cuore e rischia un tracollo epocale. Poco più di un anno fa, la stessa impresa ha “patteggiato” un mix di sanzioni civili e penali forfetizzate in un miliardo e duecento milioni di dollari: quello di marzo 2017 era il “prezzo” ...