Usa : studenti ricordano strage Columbine : ANSA, - WASHINGTON, 20 ARP - Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 , 13 morti e 24 feriti, , la prima di una lunga serie. Gli alunni ...

La grande marcia degli studenti in Usa può cambiare anche la politica : A washington, come un fiume in piena il corteo per fermare la vendita di armi e le stragi nelle scuole. La Casa Bianca li elogia. E' un segnale fortissimo che arriva dai futuri elettori che non si può ...

Negli Usa la grande marcia contro le armi. Clooney agli studenti : “Mi ridate l’orgoglio” : Le mani in alto «Never Again!» (Mai piu!) scritto sui palmi che puntano dritti al Campidoglio, sede del Congresso. È Il grido di aiuto di un fiume di giovani disceso su Washington per dire basta alla scia di sangue lasciata dalle armi in tutta l’America. E per mettere bene in chiaro che il futuro sono loro. Sono loro i prossimi elettori....

Usa : in Pennsylvania ciottoli a studenti per difendersi da killer : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Marcia degli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, con una ...

