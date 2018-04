Usa-Russia | sottosogretario Shannon incontra ambasciatore Antonov

"Sono certo che non ci sarà nessuna guerra tra Usa e Russia". Lavrov in versione rassicurante : Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump non permetteranno mai che le tensioni tra le loro nazioni si trasformino in un conflitto armato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista al direttore dell'agenzia Rossiya Segodnia, Dmitri Kiselev."Parlando del rischio di uno scontro militare, sono assolutamente fiducioso nell'affermare che le forze armate non lo permetteranno, e ...

Lavrov - nessuna guerra fra Russia e Usa : ANSA, - MOSCA, 20 APR - Vladimir Putin e Donald Trump non permetteranno lo scontro armato tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a RIA Novosti in un'...

Lavrov - 'sono certo - nessuna guerra fra Russia e Usa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Usa-Russia - prove di disgelo : Trump invita Putin alla Casa Bianca : Tra Russia e Stati Uniti potrebbe essere iniziato il disgelo. Dopo le tensioni dovute al caso Skripal e soprattutto alla crisi in Siria, culminata negli attacchi di sabato notte, il ministro degli ...

Usa - Comey svela i colloqui con Trump 'Putin gli disse in Russia abbiamo le più belle prostitute del mondo' : ... riferì a Comey: ' Vladimir Putin mi disse: in Russia abbiamo alcune delle più belle prostitute del mondo'. In quell'occasione il presidente disse all'allora direttore dell'Fbi che 'la storia delle ...

Cina : le sanzioni Usa non si ripercuoteranno sulla cooperazione con la Russia - : "Abbiamo prestato attenzione alle misure scelte in USA. La Cina ha sempre agito contro l'applicazione di sanzioni unilaterali nelle relazioni internazionali. Speriamo che la Russia e gli USA saranno ...

Mosca - "Novichok prodotto e brevettato dagli Usa"/ Russia - le prove : “registrato come arma chimica nel 2015” : Mosca, "Novichok prodotto e brevettato dagli Usa": la Russia ha presentato le prove di come il composto sia stato registrato come arma chimica nel 2015.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Caso Skripal - Opac : “Gas nervino non è stato prodotto in Paesi occidentali”. Russia : “Sostanza brevettata negli Usa” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo a Salisbury, non è avvenuto per mezzo di una sostanza compatibile con quelle prodotte in strutture occidentali. È quanto riferisce l’Opac smentendo l’ipotesi è stata formulata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla base degli esami effettuati in un laboratorio svizzero. L’Organizzazione per l’abolizione delle armi chimiche, ...

BUsacca in Russia la Var è benvenuta : Il primo mondiale di calcio con la Var 'sarà un gran Mondiale' anche se 'non ricordo già in Brasile gravi errori'. Lo ha affermato Massimo Busacca, responsabile del dipartimento arbitrale Fifa, a ...

Siria - Gentiloni alla Camera/ “Armi chimiche inaccettabili : Italia con l’alleato Usa ma dialogo con la Russia” : Discorso di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera dei Deputati: "armi chimiche inaccettabili del regime di Assad, l'Italia sta con l'alleato Usa ma tiene dialogo aperto con la Russia"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Siria oggi ispettori Opac a Duma/ Assad “nuovo attacco missili” - smentita Usa : Russia “no prove armi chimiche” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:20:00 GMT)

La guerra in Siria continuerà. Usa - Russia lavorano all’eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando...

Siria - Usa e Gb : Russia altera prove : 19.31 I russi potrebbero aver alterato l'area dell'attacco chimico a Duma per ostacolare l'indagine dell'Opac. Così-secondo i media Usa-l'ambasciatore Kenneth Ward in un incontro a l'Aja. Dello stesso parere la premier britannica che accusa:"Il regime Siriano e la Russia impediscono agli ispettori Opac di arrivare a Duma". Nel suo intervento in Parlamento volto a giustificare i raid, May ha detto:"Abbiamo deciso di intervenire in anticipo ...

Siria : inviato Russia Opac - Gb-Usa responsabili fatti Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...