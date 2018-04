Usa-Russia | prove di disgelo | Trump invita Putin alla Casa Bianca

Usa - Comey svela i colloqui con Trump 'Putin gli disse in Russia abbiamo le più belle prostitute del mondo' : ... riferì a Comey: ' Vladimir Putin mi disse: in Russia abbiamo alcune delle più belle prostitute del mondo'. In quell'occasione il presidente disse all'allora direttore dell'Fbi che 'la storia delle ...

Cina : le sanzioni Usa non si ripercuoteranno sulla cooperazione con la Russia - : "Abbiamo prestato attenzione alle misure scelte in USA. La Cina ha sempre agito contro l'applicazione di sanzioni unilaterali nelle relazioni internazionali. Speriamo che la Russia e gli USA saranno ...

Mosca - "Novichok prodotto e brevettato dagli Usa"/ Russia - le prove : “registrato come arma chimica nel 2015” : Mosca, "Novichok prodotto e brevettato dagli Usa": la Russia ha presentato le prove di come il composto sia stato registrato come arma chimica nel 2015.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Caso Skripal - Opac : “Gas nervino non è stato prodotto in Paesi occidentali”. Russia : “Sostanza brevettata negli Usa” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo a Salisbury, non è avvenuto per mezzo di una sostanza compatibile con quelle prodotte in strutture occidentali. È quanto riferisce l’Opac smentendo l’ipotesi è stata formulata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla base degli esami effettuati in un laboratorio svizzero. L’Organizzazione per l’abolizione delle armi chimiche, ...

BUsacca in Russia la Var è benvenuta : Il primo mondiale di calcio con la Var 'sarà un gran Mondiale' anche se 'non ricordo già in Brasile gravi errori'. Lo ha affermato Massimo Busacca, responsabile del dipartimento arbitrale Fifa, a ...

Siria - Gentiloni alla Camera/ “Armi chimiche inaccettabili : Italia con l’alleato Usa ma dialogo con la Russia” : Discorso di Paolo Gentiloni sulla Siria alla Camera dei Deputati: "armi chimiche inaccettabili del regime di Assad, l'Italia sta con l'alleato Usa ma tiene dialogo aperto con la Russia"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Siria oggi ispettori Opac a Duma/ Assad “nuovo attacco missili” - smentita Usa : Russia “no prove armi chimiche” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:20:00 GMT)

La guerra in Siria continuerà. Usa - Russia lavorano all’eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando...

Siria - Usa e Gb : Russia altera prove : 19.31 I russi potrebbero aver alterato l'area dell'attacco chimico a Duma per ostacolare l'indagine dell'Opac. Così-secondo i media Usa-l'ambasciatore Kenneth Ward in un incontro a l'Aja. Dello stesso parere la premier britannica che accusa:"Il regime Siriano e la Russia impediscono agli ispettori Opac di arrivare a Duma". Nel suo intervento in Parlamento volto a giustificare i raid, May ha detto:"Abbiamo deciso di intervenire in anticipo ...

Siria : inviato Russia Opac - Gb-Usa responsabili fatti Duma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sanzioni alla Russia - le cifre sull'export «Usate» dalla politica : Il tema delle Sanzioni alla Russia messe in campo quattro anni fa dall'Ue in risposta all'annessione alla Crimea e prorogate almeno fino alla fine di giugno, ha fatto irruzione nel dibattito politico ...

Russia attende nuove sanzioni Usa. Posizioni long su rublo a minimo da novembre : Asset russi osservati speciali, dopo i bombardamenti di Usa, Francia e Regno Unito in Siria, in cui il regime di Assad gode del sostegno di Russia e Iran.

Usa - Comey contro Trump : “Pericoloso e bugiardo seriale - ricattabile dalla Russia” : Usa, Comey contro Trump: “Pericoloso e bugiardo seriale, ricattabile dalla Russia” L’ex direttore dell’Fbi spara a zero contro il presidente americano: “Ci sono di certo le prove che ha ostruito la giustizia” Continua a leggere

In arrivo nuove sanzioni Usa contro Russia. Colosso alluminio RUsal crolla oltre -22% a Hong Kong : Rusal sotto forte pressione: il titolo del Colosso russo dell'alluminio precipita del 22,55%, dopo la notizia relativa all'arrivo di nuove sanzioni economiche contro la Russia, oltre quelle comminate ...