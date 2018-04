: RT @notiveri: Come per il Watergate. I dem Usa denunciano il Presidente: I Democratici americani fanno causa a #Trump per le collusioni con… - gianlucasberna : RT @notiveri: Come per il Watergate. I dem Usa denunciano il Presidente: I Democratici americani fanno causa a #Trump per le collusioni con… - Simone76623275 : RT @notiveri: Come per il Watergate. I dem Usa denunciano il Presidente: I Democratici americani fanno causa a #Trump per le collusioni con… - GPiziarte : RT @notiveri: Come per il Watergate. I dem Usa denunciano il Presidente: I Democratici americani fanno causa a #Trump per le collusioni con… -

'Russiagate' si impenna con una causa civile, la campagna elettorale di(figlio, genero e due dirigenti Gop: il presidente non viene mai nominato) nonchéleaks. L'accusa per tutti è di cospirazione. A presentare ricorso è il partito democratico Usa che chiede un risarcimento multi milionario per danni a Hillary Clinton. "La Russia lanciò un assalto alla nostra democrazia", dice Perez, capo dei Dem."Con un partner nella campagna di" e l'aiuto dileaks è stato "tradimento senza precedenti".(Di venerdì 20 aprile 2018)